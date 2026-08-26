新北推智慧聲音盒子監控工地噪音 陳情率下降50%

噪音擾人，新北市環保局推出「智慧聲音盒子」，結合影像辨識開發「AI辨識營建噪音」技術，針對屢遭陳情或開發中工地試辦噪音監控，輔助稽查人員精準掌握工地違規，短期除強化熱點工地監控外，長期目標將建構城市噪音快篩網，從被動稽查轉為主動預防，持續深化AI聲紋圖譜辨識，透過大數據分析掌握城市寧靜區域。環保局統計，工地周邊民眾陳情率下降50%。

新北市環保局說，這次合作使先前與中央研究院人社中心GIS中心及源壹科技公司合作「寧靜追蹤師 Quiet Tracker」計畫，在榮獲2024年總統盃黑客松「卓越團隊獎」後持續精進。

環保局表示，傳統噪音科技執法設備雖具成效，但受限於高昂成本、電力及設置指引等，難以深入巷弄及住宅密集區，環保局透過產學合作開發智慧聲音盒子，具備租賃成本低廉、安裝簡便等優勢，未來若廣設於不同性質區域，可即時監控並繪製城市噪音地圖，目前已進入階段性實地試辦作業。

環保局說，智慧聲音盒子第一階段在2025年8月起針對屢遭陳情噪音營建工地試辦，透過影像及聲音盒子雙效蒐證，促使工地施工時間正常化，不再於夜間禁止時段施工；接獲民眾陳情半夜施工擾民時，亦可回溯調閱影像及監測資料，輔助稽查人員精準取締違規工地並依法告發，使周邊民眾陳情率下降50%，導入即時預警機制後更讓稽查人員行政工時降低95%以上。

第二階段於今年4月起展開試辦，鎖定拆除、整地等施工初期潛在高噪音營建工地，逐步建置營建噪音資料庫。經兩階段試辦持續累積營建工地聲紋資料，與中研院合作成功開發出「AI辨識營建噪音」關鍵技術，能精準辨識施工噪音；未來將進一步蒐集資料優化聲紋圖譜，持續提升AI辨識精準度。

環保局強調，從傳統稽查到智慧預防，新北市正逐步實現「治理轉型」，目前智慧聲音盒子除應用於營建工地外，未來將持續分階段推廣應用並拓展AI聲紋辨識能力，建構城市噪音快篩網並建立「寧靜地圖」，提供市民宜居生活的重要參考依據。