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新北明年總預算歲出2701億創新高 免費午餐、敬老卡新增逾百億

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府今市政會議，通過116年度總預算案，歲入編列2568.48億元、歲出2701.48億元，歲出再創歷年新高，歲入歲出差短133億元。記者張策／攝影
新北市政府今市政會議，通過116年度總預算案，歲入編列2568.48億元、歲出2701.48億元，歲出再創歷年新高，歲入歲出差短133億元。記者張策／攝影

新北市政府今通過116年度總預算案，歲入編列2568.48億元，較115年度增加96.84億元、增幅3.92%；歲出編列2701.48億元，增加95.84億元、成長3.68%，再創歷年新高，歲入歲出差短133億元。明年度新增支出以免費營養午餐、敬老卡擴大辦理及各機關用人費用為大宗，全案將送新北市議會審議。

新北市長侯友宜表示，明年度總預算經過各局處長時間盤整，市府在編列過程中仍面臨通膨、物價、原物料價格上漲及薪資調整等壓力。每一筆預算都是市民納稅錢，市府必須盡可能用在真正需要的地方。

市府資料顯示，116年度主要新增支出包括免費營養午餐69.83億元、敬老卡擴大辦理30.45億元，兩項合計100.28億元；另外，各機關用人費用增加70.89億元，反映政策擴充及人事成本上升所帶來的財政壓力。

侯友宜指出，新北目前正值重大公共建設支出高峰，除社福、教育等支出持續增加，軌道建設也進入密集投入階段，未來財政負擔仍相當沉重。市府在兼顧建設推動與社會福利的同時，也必須維持財政紀律。

新北市財政局長陳榮貴表示，116年度歲入歲出仍有133億元差短，這部分仍須透過舉債等方式籌措財源。即使與前一年度相比，差短已有縮減，但整體財政壓力仍然存在。

侯友宜表示，新北人口多、幅員廣，各項公共建設、教育、社福及基礎服務需求龐大，市府未來仍會持續檢視支出效率，並要求各局處在預算送議會審議後，做好政策說明與溝通。

116年度總預算案經市政會議通過後，後續將送新北市議會審議。

敬老卡 免費 百億 侯友宜 新北

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