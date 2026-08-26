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北市女童性傷害案 社會局駁斥：再經評估 已啟動司法保護安置

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市副市長林奕華（左2）邀集相關局處說明，社會局長姚淑文駁斥議員說法。記者邱書昱／攝影
北市副市長林奕華（左2）邀集相關局處說明，社會局長姚淑文駁斥議員說法。記者邱書昱／攝影

北市據傳發生一名身心障礙母親去年在家中疑似接性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪案件。社會局說明，從接獲通報至今年8月，針對案家累計進行訪視、密集聯繫及服務，一共714次，安置與否也是依「兒童權利公約」來評判，也由於兒少保護是持續滾動修正的工作，經再次專業評估，目前已依程序啟動司法保護安置作業。

社會局表示，該案自去年12月底接獲通報後，第一時間家防中心及教育局等相關單位立即介入，啟動跨網絡討論安全計畫，即刻阻隔風險，杜絕女童繼續受害，後續追蹤也確認未再次發生。

同時，警察局在接獲報案後，考量報案人狀況及經專業評估，隨即進入減少重複陳述方案流程，由婦幼隊在第一時間報請北檢指揮偵辦，並由檢察官親自問訊，後續也由社工及專家證人陪同完成偵訊，積極確保案件偵辦及女童權益與安全。

社會局說，從接獲通報至今年8月，針對案家累計進行訪視、密集聯繫及服務，一共714次，包含訪視關懷、經濟補助、司法資源、安全環境維護演練、居家環境改善、身心輔導等，均積極面對、即時處置。

社會局強調，除家防中心及社區網絡公私協力支持外，更整合跨網絡資源一同協助，包含少年服務中心、身資中心、兒少家庭處遇輔導，面訪近200次，並依個別兒少及司法服務需求進行分工，由不同專業人員共同提供協助及服務，絕非議員所指沒有專業訓練第三人介入。

而且，本案非單一單位介入協助，各個單位皆為專業，共同介入，包含少年服務中心、身資中心、家庭處遇輔導單位等單位提供專業服務以及督導，社工服務專業不容議員抹煞 。

社會局說明，有關安置問題，依據中央衛生福利部自103年起推動的兒少保護結構化決策模式（SDM），並依據「兒童權利公約」兒童最佳利益原則，以及兒童意願、兒童與父母不任意分離原則，安置並非唯一處理方式，分離應作為最後手段；依照全國一制標準，經綜合評估後，採取即刻阻斷方案、強化安全維護及密集服務等保護措施，並持續依風險變化滾動評估，以確保兒少安全。

社會局表示，兒少保護是持續滾動修正的工作，並非一次評估後即不再調整，目前持續關心女童狀況，對於女童安全及壓力照顧需求，經再次專業評估，目前已依程序啟動司法保護安置作業，將安排女童至社福機構接受照顧，並持續確保女童身心狀況穩定，提供必要照顧及保護。

女童 社會局 北市 教育局

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