媽媽疑性交易 客人對10歲女童性犯罪 議員批北市府未安置 北市府駁斥

鏡週刊報導，北市一名身心障礙母親去年在家中疑似接性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪。北市議員許淑華今召開記者會，該案直到小女兒的乾爸乾媽出面陳情才爆出，市府至今沒有安置。北市副市長林奕華同樣開記者會澄清，社會局駁斥，該案以公私協力輔導，過程中女童曾說過不願安置，但現在大人們激化之下，已出現自傷狀況，市府才以司法保護安置先行處理。

許淑華表示，該事件在2025年12月29日通報，疑從事性交易的身心障礙母親將客人帶到家中，客人竟侵犯10歲的小女孩，直到小女孩乾爸、乾媽陳情才爆出，但是時至今日過了240天，小女孩竟沒有被安置。「小女兒已有多次自傷狀況，長期處在壓力中。」

許淑華說，經調查，其實該位母親有三位女兒，大女兒在15年前遭到性侵，被北市社福單位安置後離開原生母親。二女兒及小女兒也遭到性犯罪，結果小女兒至今仍未被安置，依法若監護人不能辨識意識，法院可更換監護人，但這是要由社會局啟動，為什麼至今沒有啟動？

隨後，北市府的回應記者會中，社會局長姚淑文駁斥，在12月29日接獲通報後，就立即啟動保護安全計畫，由家防中心主責，結合少年中心、身輔、世界展望會、善牧基金會等公私立協力，整體了解家庭狀況，專業人力共計52名社工、6名督導，因此截至今年8月沒有再發生過猥褻案件。

她強調，安置與否是以兒童權利公約及SDM安全評估過後，當時皆未達標，且女童在過程中也透露不願安置，因此會以提高母親照顧能力、孩子自我保護能力出發。令人難過的是，現在社區大人等各方角力之下，導致女童出現身心狀況，甚至出現自傷的情況，社會局啟動司法保護安置，先行安置的處理，等候司法結果。

姚淑文不滿，很遺憾議員在記者會中播放孩子片段的錄音內容，更質疑專業團體協助，「沒有思考過孩子現在社區內居住是否會有更大壓力；任何人都不應該以兒少保護議題來做文章。」

媒體追問，有關議員指大女兒遭性侵、二女兒也同樣遭到性犯罪。姚淑文說明，第一個女兒被安置並非性侵事件，是媽媽對當時一歲半的小孩有不當照顧，明顯扭曲事實；二女兒部分，由於與小女兒事件不同，基於案件保密不便說明，「不容許也不應該讓孩子成為大人的這樣的工具。」

教育局說明，已有校安通報及社政通報，並以小團體諮商輔導，給予孩子支持，都會持續追蹤後續成效。警察局婦幼隊也說，警方在去年12月29日接獲被害人母女報案，考量家庭狀況，第一時間就由北檢偵辦，第一時間警方並沒有不作為。

此外，知情人士指出，由於媽媽是身心障礙者，其實市府一直有社工等資源協助，也有長期追蹤家庭狀況。