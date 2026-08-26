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新北第二行政中心年底進駐三重 侯友宜：要成城市「安全大腦」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市府今早舉行市政會議。記者張策／攝影
新北市府今早舉行市政會議。記者張策／攝影

新北市第二行政中心進入啟用倒數，新北市秘書處長祝惠美今在市政會議報告指出，三重市政大樓主結構已完成100%，周邊道路工程進度約70%、公園約60%，預計9月中下旬進行各系統機電設備測試，9月底取得建築物使用執照，10月至11月辦理產權點交，相關機關力拚12月底前進駐。新北市長侯友宜要求團隊緊盯工程進度，強調新大樓不只是換辦公空間，更要整合治安、防災、交通、食安及資訊系統，打造新北城市治理的「安全大腦」。

祝惠美指出，三重市政大樓位於5.68公頃基地，都市計畫於2021年變更為特定專用區及公共設施用地，規畫興建地下4層、地上26層的黃金級綠建築，並配置公園、廣場及24米計畫道路。周邊可串聯捷運先嗇宮站，停車空間預估可提供1435席汽車位及2737席機車位。

侯友宜表示，新北幅員廣大，城市發展不能只靠單一核心，三重第二行政中心正式啟動後，將與新板特區、新莊副都心及周邊大型開發區形成新的治理及發展節點，配合四環八線軌道建設，帶動新北西南、西北區域發展。

不過侯友宜強調，第二行政中心真正的核心不是行政機關搬家，而是「安全」。依市府規畫，大樓將設置安全智慧中心，整合警政勤務指揮、災害應變、交通控制、道路智慧管理及食安智慧監控等系統，預計進駐人數約3000人，讓原本分散於不同機關的指揮體系走向協同作戰。

其中警政系統將導入科技派遣。市警局在會中表示，新北每日約受理5000通報案電話，新系統將導入AI及電腦派遣，減少人工處理時間，並提升案件分類、警力調派及現場指揮效率；目前市區部分案件到場時間約10分鐘，待新系統運作穩定後，目標進一步縮短至約5分鐘。

侯友宜表示，警察局進入新大樓後，不能只是「辦公室變新」，而是必須真正展現快速打擊犯罪、圍堵攔截及跨區支援能力，從報案受理、派遣、警力前往現場到後續指揮，都要透過科技完整掌握，「要有作戰能力」。

防災方面，侯友宜指出，面對極端氣候與複合型災害，災害應變中心（EOC）必須提升韌性，不僅要整合各類災害資訊，也須具備電力及指揮系統備援功能，甚至考量平時轉戰時需求，確保重大災害發生時仍能維持城市指揮運作。

食安智慧監控中心也將進駐。侯友宜表示，食安不只是檢驗實驗室，更要結合智慧監控及通報機制，從源頭到餐桌進行風險管理，包括校園營養午餐等食品安全，都應藉由數位化系統提升追蹤、預警及處理效率。

市府也規畫升級能源管理中心，導入數位雙生、AI分析等技術，進行設備異常診斷、預測及能源管理。簡報估計，AI數位雙生節能及空調最佳化可望減少約5%至10%用電，並提升維護及故障排除效率。

侯友宜另要求交通控制中心與警政勤務指揮系統密切整合。他表示，重大事件發生時，交通勤務不只是疏導車流，也可能立即轉化為治安、公安勤務，因此各中心不能再「各管各的」，必須形成共同指揮體系。

除第二行政中心外，祝惠美也報告板橋行政大樓後續改善計畫，包括景觀改造、園區人行道及南大門迎賓車道改善，並持續更新能源管理系統、空調、電力及服務設施。侯友宜表示，未來新舊兩處行政中心應分別發揮功能，讓行政服務、城市安全及區域發展同步升級。

侯友宜強調，第二行政中心啟用是新北城市治理的重要里程碑，要求剩餘工程、系統測試及機關進駐準備依期程完成；未來相關指揮中心在不影響勤務及安全前提下，也可思考適度開放參訪，讓市民了解新北治安、防災、交通與食安系統如何運作。

三重 侯友宜

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