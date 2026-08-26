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全台首座 XR智慧抽水站 可遠端遙控

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北報導
新莊區塔寮坑二抽水站是全國首座自動化抽水站結合XR遠端操作系統。記者黃子騰／攝影
新莊區塔寮坑二抽水站是全國首座自動化抽水站結合XR遠端操作系統。記者黃子騰／攝影

又有颱風逼近，極端天氣考驗防汛應變力。新北塔寮坑二抽水站是全國首座自動化結合ＸＲ遠端系統的抽水站，採「虛按實動」模式，人員可遠端操作，能避免路程上風險，應變時間得以提前二小時以上。專家說，在缺工時代，結合ＸＲ遠端系統的自動化抽水站可降低人力負擔並提升操作效率，智慧化不等同全面取代人力，發生系統異常、通訊中斷或無法執行時，仍須有人判斷與處置。

市長侯友宜昨到抽水站視察，他說，新莊地區地勢較低窪，下雨易積淹水，短延時強降雨愈來愈常發生，對地方防汛造成壓力，塔寮坑二抽水站是全國首座結合ＸＲ遠端系統的自動化抽水站，以往抽水站操作採師徒制，操作人員學習成效有限，透過ＸＲ遠端系統，將機組流程與步驟說明納入頭戴式顯示器內，抽水站人員藉由虛按實動模式快速了解機組操作，在暴雨來臨時提前掌握水情，從過去的被動處理轉變為主動出擊的智慧防汛。

談起防汛經驗，侯友宜說，平常若沒做好準備，再怎麼緊急處理都來不及，抽水最重要是要把水排出去，提前預警、提前抽水機制，對新北防汛幫助大。

水利局長宋德仁表示，近年在新莊推動多項改善工程，塔寮坑二完成智慧化抽水站，將與塔寮坑及塔寮坑三抽水站聯合操作，減低新莊地區積淹水機率，形成更完整防洪體系。

台灣省水利技師公會理事長凌邦暉指出，抽水站、雨水下水道等防洪設施，逐步朝自動化與智慧化發展，各地推動程度仍受經費、設備數量及系統成熟度影響，不論系統多智慧，監控人員及現場操作能力都不能完全退場。

他提醒，當防汛設施愈來愈仰賴遠端控制、數位平台與大量資料，資安風險同步提高。除考量停電、斷訊等極端災害情境，也要把系統遭入侵、資料異常或操作權限等風險納入規畫，智慧防汛不只是工程問題，須同步強化資訊安全與系統韌性。

侯友宜 缺工 人力

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