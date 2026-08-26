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蔣萬安下周登記參選 沈伯洋競總先敲定

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安爭取連任，下周將赴市選會登記參選，競選辦公室最快要等下月總質詢過後設立，蔣幕僚透露，現階段還是做好市政，並持續推出各項新政。民進黨市長參選人沈伯洋的競選總部未來會在黨中央樓下，沈表示，下月會邀市民參與。

蔣萬安已啟動「藍白輔選」，日前利用假日到嘉義縣市幫忙藍白縣市長參選人，但平日仍專注市政，包括昨早臨時改行程，視察指南宮災後重建。

沈伯洋昨公布競選小物，除了衣服、帽子、提袋以外，更推出競選玩偶「奔奔」、「抱抱」以及聯名提袋組合，沈伯洋分享，所有商品皆為台灣製造、數量有限，製作過程中也一度遇到困難差點就要放棄，但女兒「麻糬」要求「不行！我要！」才讓他努力完成願望。

沈伯洋競選總部未來確定位於民進黨中央樓下，包含過去賴總統、前總統蔡英文都選擇此處當競總，沈伯洋表示，很多前輩都在這裡打過選戰，希望承接這樣精神，更是站在巨人肩膀上，九月會進一步邀請市民參與，傳達他對這個城市、市政的願望與需求。

沈伯洋昨也針對北市遮陽傘提出五點質疑，包含夏天訂冬天才來，呼籲市府應對市民說清楚，民進黨議員也在議會工務委員會抨擊「夏傘變冬菇」。

北市新工處表示，遮陽傘主體鋼構均須依施工規範檢驗，新工處得知焊道檢驗未過，責令廠商務必達到品質與安全兼顧。這是因為公共工程安全不能打折，若重演新竹棒球場當年尚未完成驗收即先行使用，恐怕才會造成憾事。

蔣萬安 沈伯洋 藍白

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