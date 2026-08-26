指南宮大火燒出廟宇隱憂 專家：小心香燭、電線

指南宮大火燒出廟宇防火警訊，專家表示，廟宇建築老舊，消防與防火管理不容輕忽，尤其老舊寺廟延長線常插好插滿，但電力負載不足增加風險，除減少燒香、燃燭，夜間巡查更重要；不具文資身分的廟宇更仰賴管理者的防火意識。

全國建築安全學會榮譽理事長高士峯昨赴指南宮了解火場狀況，他表示指南宮香火鼎盛，線香、蠟燭等火源使用頻繁，被燒毀的凌霄寶殿位於上層，廟宇人員住在下層，夜間難掌握整體狀況，務必做好夜間用火、用電管理；指南宮附近有很多貓，若不慎入內推倒蠟燭，恐釀火災風險，山區寺廟也應慎防遊蕩或野生動物啃咬電線。

他強調，寺廟建築年代久遠，甚至具有歷史建築、古蹟身分，廟中電線、照明設備使用多年，外觀未必能判斷是否老化，加上香煙長期薰積，若電線短路或遇火源，恐釀火災。

大葉大學消防安全學士學位副教授周中祺說，寺廟常見燭火、光明燈、香爐等，早期建築用電需求與現在不同，寺廟常使用大量延長線，實際電力負載不足，一旦起火恐難收拾。

周中祺說，具有文資身分的廟宇強調保存原貌，防火管理更重要，多有專家輔導團隊提供建議，針對防火、防災預防與加強演練，反而是沒有身分的廟宇仰賴管理者自主意識，從明火、用電、金紙堆放到夜間巡查都要注意。

中央警察大學消防學系教授吳佳隆表示，維持傳統信仰與消防安全應取得平衡，宮廟應落實消防編組、設備維護與緊急應變計畫，事先盤點周邊消防水源等，可導入ＡＩ科技設備監控溫度、煙霧與電氣狀況。

吳佳隆說，若受限建築結構、文化保存等，不易直接增設消防設備，可透過專業評估，重點區域配置防護措施，如小型射水或水霧設備，以降低火勢蔓延；具文資身分的廟宇，應擴大從防火、防盜、防災面向評估，建立風險管理機制。