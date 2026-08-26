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憶指南宮 張曼娟：1千多階樓梯 適合說情話

聯合報／ 記者游明煌林麗玉／連線報導

台北指南宮凌霄寶殿前晚陷入火海，消防隊搶救約三小時才撲滅。知名作家張曼娟在臉書感嘆「指南宮凌霄寶殿焚燬了」，她小時候很愛爬階梯，指南宮有很多傳說，一千多階樓梯很適合說情話。

家住附近的張曼娟表示，昨晚八時許陪母親看電視，一直聽見救火車呼嘯而過，她在陽台張望卻未發現異樣；朋友稍晚傳訊「指南宮大火，還沒來得及去看看，就燒掉了。」當她驚起望向山頭，已見不到火光，不知道是不是風向的關係，空氣裡滿滿都是焚燒木炭的氣味。

張曼娟回憶，小時候很愛爬階梯到指南宮去玩，不搭公車，也沒有纜車的年代。山上很多蕨類，草木繁茂，自帶陰涼清新的鬆弛感，「如果知道會有這場火，應該再去一次指南宮，所幸童年回憶還在心上。」她也提及指南宮傳說呂洞賓會拆散情人，想當年她爸媽約會就去指南宮，「一千多階樓梯很適合說情話」。

張曼娟發文引發不少網友回應，有網友說，他有一張四十多年前全家去指南宮的泛黃照片，好懷念；還有網友表示，他對指南宮的幼時回憶，是從此超怕有長長階梯的景點。

一名網友提及，父親過世後，母親帶他們姐弟四人去指南宮拜拜，那是很遙遠的記憶，他們還捐瓦片，在瓦片上留下名字；看到新聞，心裡很難過。

張曼娟雖未看見火光，但許多周邊文山區居民都看得到熊熊火勢，昨一早就有民眾趕往關心。「沒有想到怎麼這麼嚴重！」張姓市民嘆，她跟先生住文山區四十八年，有空常會到指南宮周邊活動或參拜，從新聞中得知凌霄寶殿大火，當時在家就看得見遠方火光，事後知道被燒毀，真的很不捨、好可惜。

張曼娟 消防隊 火車

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