大火重創 蔣萬安：陪指南宮到重建那天

台北指南宮凌霄寶殿前晚失火，受損嚴重，市長蔣萬安昨承諾市府將在符合安全規範下，由副市長林奕華督導、跨局處專案協助，全力加速後續重建計畫復原審查，鑑定了解哪裡需要保存或拆除，直到重建完成。市府也將規畫專案，體檢全市寺廟消防措施。

指南宮依山而建，腹地遼闊，市府畫設「指南風景區」以指南宮為中心向外延伸，面積逾卅三點公頃，園區包括純陽、凌霄、大雄、大成、地藏王五大殿，各自分立，起火的凌霄寶殿位在主殿純陽寶殿右後方。

凌霄寶殿前晚大火約三小時，原因仍在調查。有消防員透露，抵達時火勢已相當大，搶救時消防栓距離遠，水量一度吃緊，殿前石獅甚至因高溫爆裂，各分隊不斷馳援才壓制火勢。消防局火調初步鎖定起火點在一樓，殿內有大量木雕、神桌及裝飾等可燃物，火勢迅速擴大，正釐清祭祀明火如香爐、香油，或電氣、電線設備走火等可能性。

指南宮主委高超文說，廟內人員曾救火但火太大，只能請消防局協助。除了蔣萬安和多位議員，賴清德總統和行政院長卓榮泰也都打電話關心。

台北指南宮凌霄寶殿火災，市府人員昨天前往勘查，毀損狀況嚴重，殿前石獅子也被大火燒毀。

記者胡經周／攝影

「重建經費和時間很難估算。」高超文說，廟方盤點受災最嚴重是一樓三清殿和太歲寶殿，神像無法修復會安裝金身，其他神像修復後再安座，重建信仰信心。他強調，有些工法、技藝沒有傳承，師傅不好找，修復需要時間；且物價高漲，寺廟不是一般建築，須植入很多藝術面，未來會詳列、專款專用。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，凌霄寶殿一樓毀損較嚴重，大部分是木造建築裝飾物、神像等，樓梯部分龜裂，但不至於崩塌，仍可修復；二樓局部受損，狀況還可以，建議廟方可先修復。

「市府會陪指南宮一路到重建的那一天。」蔣萬安昨前往了解受損情況並說，指南宮是北市指標性廟宇之一，也是全台灣呂仙祖信仰重鎮，承載許多市民共同記憶。他讀政大時常去指南宮，承載很多他求學的回憶；成家後也曾帶妻兒去走走或參拜，這次發生火災，沒有人員傷亡是不幸中的大幸，也希望所有人陪指南宮走完重建復原工作。

經與廟方討論，蔣萬安提三項重建協助方案，市府成立單一窗口，由林奕華督導，民政局主責，包括消防、文化、都發、建管、大地、區公所等相跨局處協助；即刻鑑定，就安全及文資方向了解哪些結構須拆除或保存；在符合安全標準下，提供指南宮復原重建的行政專案協助，加速重建復原計畫審查。

北市議員洪婉臻昨下午質詢市府協助指南宮狀況，呼籲盤點全市寺廟的事前消防安檢。市府秘書長王玉芬承諾會對寺廟消防成立專案。