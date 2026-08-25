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汐止區湖光里辦長者六力檢測 守護銀髮族健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖光里辦六力檢測，掌握長者的日常生活機能。圖／觀天下有線電視提供
湖光里辦六力檢測，掌握長者的日常生活機能。圖／觀天下有線電視提供

為關懷社區長者健康，汐止區衛生所與湖光里辦公處合作，於今(25)日上午在湖光市民活動中心舉辦「長者六力健康檢測活動」。現場吸引數十位65歲以上的社區長輩踴躍參與，湖光里長杜金泉也親自到場關心，活動氣氛相當熱絡，展現社區對銀髮族的關懷與重視。

活動由衛生所營養師開場，為長輩進行衛教宣導，分享高齡飲食與營養保健的實用知識，隨後展開「長者六力」健康評估，針對「認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱」等六大面向進行逐一檢測。

先填好基本問卷後，接著針對長輩一一做六力檢測，第一關是認知，看的是維持記憶與思考能力，緊接著是聽力評估，至於視力則是近看、遠距離都要做檢視，還有一關則是行動力，長輩要在12秒以內，雙手交叉放在兩側手臂，然後坐下站起來，共五組完整動作就通過，透過評估記憶力、行走平衡、視覺聽覺及心理健康，全方位掌握長者的日常生活機能。

湖光里長杜金泉表示，因為湖光里有成立關懷據點，感謝汐止區衛生所來幫長輩做「長者六力檢測活動」，一開始有先針對多運動以及飲食方面做宣導，另外，像是聽力以及心情情緒等等，希望他們越活越有動力，像是活動一開始講的肌少症，就是宣導每天運動要多少量、飲食怎麼吃等等，讓長者多一些相關的健康知識。

汐止 銀髮族 長者

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