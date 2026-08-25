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淡水轉運站周邊逢雨易淹 議員會勘盼改善排水系統

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
議員會勘淡水轉運站周邊排水。圖／紅樹林有線電視提供
議員會勘淡水轉運站周邊排水。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡水轉運站及中正路一段周邊，在今年六月底的大雨中發生嚴重積淹水情形，甚至出現水溝溢流的狀況，造成當地居民與通勤族的極大困擾。由於沙崙一帶近年陸續進行多項大型交通建設，新北市議員鄭宇恩強調，面對這次水患，不能僅單看單一排水設施，必須全面檢視新舊排水系統與各項交通工程的排水介面，才能真正釐清解決問題。

針對轉運站周邊的積水問題，鄭宇恩會同相關單位前往現場進行會勘。經查發現，該處除了本身地勢較低窪之外，周邊捷運輕軌的相關工程以及主要排水幹線「中崙圳」出現阻塞，導致逢大雨必淹。為了徹底解決問題，必須針對包含中崙圳在內的整體地下排水系統進行全面性的清淤與改善。

為此，鄭宇恩與市府各局處積極展開多項改善工程。在中正路一段八十七巷口處，已確認配合捷運局工程新設過路涵管與排水箱涵，並於道路路側增設排水溝，藉此增加排水導引，讓雨水能更順利地分流至中崙圳並最終排出淡水河。同時，針對沙崙萬善爺廟旁的排水系統，也已要求淡水區公所全面進行清淤，排除雜物以確保排水流暢，而在淡水轉運站部分，交通局亦於場站周圍新設排水溝，嚴防積水蔓延至場內。

鄭宇恩表示，透過中崙圳的全面疏濬以及周遭地下排水系統的優化，期望能有效解決轉運站與沙崙地區周邊的積淹水窘境。未來她將會持續緊盯各項工程的處理進度，嚴格要求市府團隊將問題查明並把基礎排水建設做好，期盼能早日讓在地居民免受淹水之苦，保障民眾生命財產與行的安全。

淡水 議員 淹水

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