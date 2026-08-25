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侯友宜視察三芝區海灣公園 打造北海岸宜遊新亮點

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
市府積極規劃三芝，要讓民眾不只是「經過三芝」，而是願意留下來、慢慢感受三芝。圖／紅樹林有線電視提供
市府積極規劃三芝，要讓民眾不只是「經過三芝」，而是願意留下來、慢慢感受三芝。圖／紅樹林有線電視提供

新北市長侯友宜率市府團隊前往三芝區，進行「115年市長行動治理督導暨里政交流」，首先視察海灣公園景觀與觀光設施營造工程，並了解海灣公園自行車道建構計畫進度，與地方共同擘劃三芝未來發展藍圖。

海灣公園自行車道建構計畫總經費約5,940萬元，第一、二期工程已於今年5月5日開工，預計116年9月26日完工，全長約940公尺，將跨越北勢溪、後厝漁港及錫板溪，串聯芝蘭公園、後厝漁港與海灣公園，逐步形成完整自行車路網，讓自行車道不只是休閒設施，更成為串聯三芝山海觀光的重要綠色廊道。

侯友宜指出，除了海灣公園，市府也持續推動淺水灣及芝蘭公園整體環境改善，透過景觀優化、貨櫃市集改造及觀海空間提升，強化北海岸觀光節點，同時結合地方創生，推動農村文化、在地產業及觀光活動，讓三芝的自然景觀與地方特色轉化為地方發展的新動能。

由於海灣公園結合目前已完成入口A區停車場、戶外市集、入口廣場及園區串聯步道，未來將整合後厝漁港、周邊農漁產業及休閒資源，打造結合自然、人文與產業的海岸遊憩場域，讓民眾不只是「經過三芝」，而是願意留下來、慢慢感受三芝。在交通建設方面，相關計畫規劃串聯芝蘭公園、後厝漁港、海灣公園至南勢崗公園，進一步縫合生活與觀光軸線。

三芝區長李天民表示，地方建設需要中央、市府與地方共同努力，三芝近年持續推動海灣公園、自行車道、淺水灣、芝蘭公園、公共設施及生活環境改善，未來將持續以「宜居、宜遊、宜業」為方向，將三芝的山海優勢、農村特色與人文底蘊串聯起來。

侯友宜 團隊 公園

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