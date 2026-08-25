平溪艷紅鹿子百合盛放 紫東社區邀您賞花尋鹿

每年8月是臺灣特有種「艷紅鹿子百合」盛開的季節，平溪區紫東社區以「在山林間，遇見最美的鹿子百合」為主題，即日起至9月6日舉辦花展，每日上午9時至下午4時開放，邀請民眾走進平溪山林，近距離欣賞向後捲曲的花瓣與宛如小鹿斑紋的艷紅色斑點，感受珍稀花卉獨特之美。

艷紅鹿子百合主要分布於平溪地區，生長在陡峭岩壁及潮濕山谷，過去曾因棲地開發及人為採擷面臨生存危機。近年市府農業局攜手社區推動種源保存、種苗培育及棲地復育，讓艷紅鹿子百合重新在平溪山林綻放。紫東社區也將在花展中分享多年復育歷程，讓遊客看見一朵花背後，政府與社區長期守護生態的努力。

花展期間每逢週六、日安排生態導覽，每天上午10時、11時及下午1時、2時、3時各有一梯次，帶領遊客認識艷紅鹿子百合及平溪生態；現場也推出水苔球DIY，花展期間優惠價150元。

此外，紫東社區今年生產的「紫東饌紅淡蜜」榮獲2026年國際風味評鑑所二星獎章，現場也可品嘗蜂蜜氣泡水及蜂蜜啤酒，體驗在地產業特色。

東勢里長李明宏表示，艷紅鹿子百合能在平溪持續綻放，是社區多年努力守護的成果，現在花季吸引越來越多遊客到訪，也讓更多人認識平溪珍貴的自然資源。希望透過花展，把生態復育、在地農產與旅遊結合，讓遊客來賞花、認識環境，也能順道走進社區、支持在地產業，讓生態與地方發展一起向前。

今年花農王碧嬌悉心照料的艷紅鹿子百合約有2萬株盛開，吸引不少遊客慕名而來，現場也販售種苗盆栽，讓喜愛艷紅鹿子百合的民眾可以將這份山林之美帶回家種植。