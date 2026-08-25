無文資身分…指南宮凌霄寶殿大火北市府專案重建 議員質疑碧山巖火災雙標

台北指南宮凌霄寶殿昨晚祝融，建物付之一炬，市長蔣萬安指示專案協助重建，秘書長王玉芬也證實無文資身分。國民黨北市議員陳重文今天質疑市府，去年碧山巖火災為何沒有同樣標準？民政局長陳永德回應，廟方有請求加快行政程序，他也強調民政局是宗教寺廟的主管機關，願意全力協助。

陳重文下午在議會民政部門質詢，關切指南宮火災狀況，包含是否波及歷史建物或古蹟？陳永德回應，二樓部分有被悶燒了，一樓一些木頭神像等，文資部分要鑑定；王玉芬說，凌霄寶殿目前沒有文化資產的身分。

陳重文詢問有關市長蔣萬安指示專案行政協助的內容，王玉芬表示，復原相關行政協助包含執照，該棟建物雖沒文資身分，但其他部分未來想要文資身分認定，市府也可協助。

陳重文說，他支持市長幫指南宮，專案還由副市長林奕華擔任督導，但也質疑2025年3月14日碧山巖火災整間燒掉，市長怎麼沒有用同樣標準？市府有無協助碧山巖？陳永德回應，沒有行政協助，但廟方有請求希望市府行政程序加快處理，或有什麼需求，則有議員協調會等方式。

陳永德強調，民政局是宗教寺廟的主管機關，願意全力協助，但北市有1900多間如神壇或在住宅區的場所沒登記，市府站在輔導角色，依法無法全力協助。若宮廟有文資保存問題，是否如何協助？王玉芬說，涉及文資身分部分，會由文化局協助相關處理。