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全國首座XR抽水站上線 專家：人工與資安備援仍是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新莊區塔寮坑二抽水站是全國首座自動化抽水站結合XR遠端操作系統。記者黃子騰／攝影
新莊區塔寮坑二抽水站是全國首座自動化抽水站結合XR遠端操作系統。記者黃子騰／攝影

新北市啟用全國首座結合XR延展實境的自動化抽水站，並規畫進一步導入AI學習、聯合調度等智慧防汛技術。有專家表示，AI與自動化是防汛科技發展的必然趨勢，尤其在缺工時代，可望降低人力負擔並提升操作效率；但智慧化不能等同於全面取代人力，真正發生系統異常、通訊中斷或無法執行時，最後仍必須有人進行判斷與處置。

台灣省水利技師公會理事長凌邦暉指出，目前包括抽水站、雨水下水道等防洪設施，都逐步朝自動化與智慧化發展，但各地推動程度仍受經費、設備數量及系統成熟度影響。他認為，相關技術值得持續投入，但現階段要做到「一觸可及、完全取代人力」仍有困難，因此不論系統多智慧，監控人員及現場操作能力都不能完全退場。

他也提醒，當防汛設施愈來愈仰賴遠端控制、數位平台與大量資料，資安風險也會同步提高。未來除了考量停電、斷訊等極端災害情境，也必須把系統遭入侵、資料異常或操作權限等風險納入規畫，智慧防汛不只是工程問題，也必須同步強化資訊安全與系統韌性。

針對新北未來規畫塔寮坑、塔寮坑二及塔寮坑三抽水站聯合操作，並搭配滯洪設施，凌邦暉表示，聯合調度一直是防洪系統最佳化的重要方向。過去抽水站多依水位或雨量等少數條件啟動，但降雨與水情隨時變化，若只靠單一數值判斷，操作方式相對粗略。

凌邦暉說，未來若透過AI整合上游水位、降雨量、抽水機組及其他即時資料，就能更精準決定何時啟動第一台、第二台甚至第三台抽水機，以及何時停機，在維持防洪效果的同時，減少不必要的運轉時間及能源消耗，也降低設備負荷，讓整體抽排水系統朝最佳化調度發展。

他表示，目前水利署、國土署及各地方政府已陸續布建水位計、地面感測設備及CCTV影像，將河川、下水道及可能積淹水地點的資料回傳至防災或水情中心。相關技術已經逐步應用，只是普及程度仍有提升空間，未來持續擴充後，可進一步發展更完整的預警機制。

凌邦暉認為，智慧防汛下一步不應只停留在單一抽水站或單一水利系統，而應朝跨系統整合發展，讓水情資料與交通、消防、民政等防災資訊相互串聯。當系統提早偵測到特定區域可能積淹水時，後續才能更快啟動道路管制、災情通報及民眾預警，把科技真正轉化為防災效益。

資安 缺工 新北

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