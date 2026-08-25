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新北340萬運動人口帶動科技新市場 市府串聯21家企業拓展運動健康商機

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市副秘書長龔雅雯體驗智慧穿戴裝置，感受科技帶來的智慧生活。圖／新北市政府經發局提供
新北市副秘書長龔雅雯體驗智慧穿戴裝置，感受科技帶來的智慧生活。圖／新北市政府經發局提供

新北市經發局以打造全齡健康新北為主軸，串聯21家科技企業及教育局，展示AI影像辨識、智慧穿戴、健康監測、智慧運動系統及無人機足球，從運動訓練、健康管理到校園體育，展現科技融入生活的多元可能，也為企業開拓市場創造更多合作契機。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市規律運動人口率高達85.4%，超過340萬運動人口，帶動多元運動健康需求。另外擁有逾6100家ICT產業及1萬家精準健康產業，合計高達1.6萬家產業聚落，具備從軟硬體研發、設備製造到健康服務的完整生態鏈。市府將持續串聯產業與應用場域，協助企業掌握市場需求，將創新技術轉化為實際服務與商業機會。

龔雅雯強調，科技的價值在於解決真實需求、走入生活場景，市府持續扮演關鍵的搭橋者角色，將企業的AI與數位技術推動至運動場館、校園、社區及家庭。目前新北動健康 APP會員已突破50萬人，成功串聯健康、運動與場域數據等，成為將科技從單點產品轉化為全市服務的典範，也是市民需求驅動產業創新的具體實踐。

新北市經發局今天舉辦科技新體驗・新北產業未來式活動，吸引超過300名民眾及產業人士報名參與，21家企業展示即時健康數據監測、AI影像運動表現分析及智慧系統整合等技術，並同步舉辦產官學研論壇。與會專家指出，運動科技已逐步從專業競技走向全民生活，未來透過AI數據分析、智慧穿戴及線上線下（OMO）整合，可重塑運動健康服務模式；而政府提供貼近市民生活的真實應用場域，有助於企業驗證技術、加速產品商業化及拓展國際市場。

經發局指出，為讓科技健康在校園與社區全面落地，新北市持續建置運動及健康服務場域，已累積投入230億元建置20座國民運動中心，更於三峽導入全台唯一的Tennispot AI 網球模擬體驗。教育局則引進AR 動滋動體感平台與無人機足球體驗，今天現場特別設置無人機足球體驗場，讓民眾體驗飛行操控結合競技運動的創新應用。社會局則於全市646處社區據點培訓種子老師，將科技化肌耐力與健腦訓練帶入樂齡生活。

經發局指出，新北擁有龐大運動人口與產業優勢，具備企業測試技術、驗證產品及取得市場回饋的優勢。市府將持續整合產官學研資源，促進創新技術與實際場域接軌，協助企業拓展產業合作與應用機會，讓科技成果加速落地。

貝思沛拉棒球學校教練帶領市民暖身開場，以活力運動揭開活動序幕，展現科技融入運動與健康生活的全齡健康精神。圖／新北市政府經發局提供
貝思沛拉棒球學校教練帶領市民暖身開場，以活力運動揭開活動序幕，展現科技融入運動與健康生活的全齡健康精神。圖／新北市政府經發局提供

活動匯集21家企業展示AI應用、智慧穿戴、健康監測及運動科技等創新應用。圖／新北市政府經發局提供
活動匯集21家企業展示AI應用、智慧穿戴、健康監測及運動科技等創新應用。圖／新北市政府經發局提供

新北 人口 運動

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