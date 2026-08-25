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北市遮陽傘要變冬菇了…綠白猛轟、藍沒護航 都發局：重新盤整工期

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市遮陽傘議題延燒，就連今日議會工務委員會安排都更、社宅等專案報告，議員們仍關注遮陽傘細節。記者林佳彣／攝影
北市遮陽傘議題延燒，就連今日議會工務委員會安排都更、社宅等專案報告，議員們仍關注遮陽傘細節。記者林佳彣／攝影

北市路口遮陽傘議題延燒，連今日議會工務委員會安排都更、社宅等專案報告，議員仍關注遮陽傘細節。綠營建議趕快停止該計畫，白營也看不下去，指蔣市府自食惡果，藍營4議員都不來護航；儘管會議尾聲有人到場，也不是來解救。都發局說，既有政策還是會推動，重新盤整工期。

工務委員會上午安排都發局、更新處、住都中心專案報告，包含檢討都市更新案進度及時程控管、都更案審議案、社宅推動進度。

民進黨議員洪婉臻指出，遮陽傘工法複雜，完工接二連三跳票，一延再延，「夏傘變冬菇」，要不要直接宣布不要做了？並追問明年1月15日能如期如質完成？都發局長簡瑟芳回應，新工處委託廠商在工廠做出來，要自行檢驗安全部分，但沒有通過檢驗標準，市府自然不能收受，會跟工務局一起努力。

綠營議員李建昌喊話市府，在議會包含國民黨不同黨派議員的共識下，這個計畫要趕快停止，否則做出來會變成打卡的醜陋政治意象。民眾黨議員陳宥丞直指蔣市府自食惡果，很多政策都是先喊再做，當民眾黨理性監督都看不下去，國民黨今天4位都不來相挺，如果這個政策偉大、正確，他不相信國民黨議員不用為政策護航、辯護？

工務委員會國民黨籍議員王欣儀、汪志冰於中午12時許到場，委員會第一召集人、民進黨議員洪健益詢問是否要詢答，兩人表示沒有。洪健益笑稱，他們以為來解救？汪志冰說，「沒有，他們必須自救。」

另外，洪健益要求都發局於預算審查前，提供後續保固、每年維護管理修繕的費用，以及廠商自行測試相關資料、規畫設計的特殊弧度等規格內容。

簡瑟芳會後表示，既有的政策還是會去推動，施工等相關期程如何，再跟工務局討論，重新盤整工期。明年1月是工務局這份合約的工期，只會早不會延，至於5處共8支遮陽傘何時設置，則會與工務局討論。

民眾黨議員陳宥丞今在議會工務委員會質詢遮陽傘議題。記者林佳彣／攝影
民眾黨議員陳宥丞今在議會工務委員會質詢遮陽傘議題。記者林佳彣／攝影

綠白 北市 都更 遮陽傘

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