侯友宜：塭仔圳建抽水站滯洪池 解決新莊積淹水

新北市長侯友宜今天視察塔寮坑二抽水站導入智慧防汛的XR遠端系統表示，新莊地勢低，待塔寮坑三抽水站明年7月完工及塭仔圳重劃區建置2座滯洪池，大幅解決積淹水問題。

侯友宜今天在民進黨立委蘇巧慧及新北市議會議長蔣根煌、國民黨議員蔡健棠、民眾黨議員陳世軒及里長等多人陪同下，視察7月才完工的「塔寮坑二自動化抽水站暨XR遠端操作系統」工程。

侯友宜還戴上頭戴式顯示器，親自體驗透過自動化控制與XR遠端系統，藉由XR延展實境的方式，可遠端操作抽水站抽水機組，正式開啟智慧防汛機制。

侯友宜表示，新莊地區地勢低窪，因此，陸續興建3座塔寮坑抽水站，其中，116年7月塔寮坑三抽水站完工，搭配塭仔圳重劃區建置2座滯洪池，增加約18萬7400噸的滯洪空間，以及塔寮坑及塔寮坑二、三抽水站聯合操作，大幅解決新莊積淹水問題。

蘇巧慧表示，市政真的就是一棒接一棒，需要不分黨派，全心全力為地方好。感謝中央全額挹注智慧防汛工程經費，也感謝侯友宜領導的市府團隊全力施作，中央地方齊心協力，共同強化新莊的防洪能力。

蔣根煌表示，市府在智慧防汛工作上真的做得太好了，希望中港大排及抽水站等防汛工作也能繼續精進，希望中央能多多支持新北，他相信，只要中央的錢到位，市府在各項建設上都能順利推動。

水利局長宋德仁表示，塔寮坑二抽水站工程總經費約新台幣5412萬元，水利署全額補助自動化系統4867萬元，市府投入545萬元建置XR遠端操作系統，具體落實「中央給錢、地方執行」的合作模式，期盼中央未來繼續支持，讓新北防洪建設持續大步向前。