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新北人均預算六都最低 侯友宜籲中央少扣補助款、增加地方資源

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市統籌分配稅款墊底，新北市長侯友宜25日表示，這次統籌分配稅款新北市雖然增加，但即使增加106億元、達到1,075億元，相關款項目前仍尚未到位；更重要的是，新北市人口全國最多、幅員遼闊，若以人均預算來看，仍是全國最低，地方財政壓力並未因此減輕。

財政部昨公布明年度中央普通統籌分配稅款編列9,336億元，持續創新高，觀察各縣市獲配情況，台北市、新北市雙雙破千億，分別將獲配1,264億元、1,075億元普通統籌分配稅款，但新北市總分配金額排名第二，因人口數高達403.7萬，人均僅2.66萬元，不僅在六都中敬陪末座，也是全台最低。

侯友宜指出，新北市長期投入捷運、教育及社會福利等建設與支出，財政壓力相當大，每年幾乎都有130多億元的短絀。雖然從統籌分配稅款來看，包含一般性補助款及計畫型補助款，整體數字看起來增加，但中央同時大幅減少補助款，實際上地方所能取得的資源仍受到影響。

他表示，中央不能一方面增加統籌分配稅款，另一方面又把補助款扣減回去，「等於是變相的沒有」，因此呼籲中央應該好好支援地方政府，尤其新北市的人均預算已經是全國最低，希望中央能提供更多資源，減輕地方財政壓力。

侯友宜也強調，地方政府本身仍有應盡的責任，新北市會在自有財源下持續開源節流，在預算使用上絕對不能浪費，並且會持續守住財政紀律；同時也希望中央少扣減地方補助款，讓新北市能取得更多資源，持續往前發展。

侯友宜 六都 補助款

延伸閱讀

統籌分配款新北人均墊底 侯友宜呼籲中央少扣補助款

明年統籌款雙北雙破千億 新北人均獲配金額全台最低

明年統籌稅款 雙北獲配千億

統籌分配款再墊底 新北市府：中央持續一手給錢、一手砍補助

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