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新北文旦柚產季開跑 串聯淡水八里美食還可抽價值千元自助餐券

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
透過研發多元加工品，延長新北文旦柚的銷售期間，穩定農民收益。圖／新北市政府農業局提供
透過研發多元加工品，延長新北文旦柚的銷售期間，穩定農民收益。圖／新北市政府農業局提供

新北文旦柚季正式開跑，今年以橋見新北．柚見幸福為主題，串聯跨河岸飯店聯名美食，文旦柚展售會將於9月12、13日在八里左岸登場，現場推出加倍券及趣味闖關，還可透過新北市食農探索護照集章，邀請民眾品嚐文旦柚共賞淡江大橋美景風光。

新北市農業局表示，淡江大橋大幅縮短八里與淡水車程，市府今年特別串聯淡水河岸星級飯店合作。八里福朋喜來登酒店推出寶柚果仁蛋糕、八里柚海鮮和風沙拉；淡水漁人碼頭福容大飯店則首度研發推出柚香水晶凍、梅花豚佐柚露；八里在地糕餅店也響應推出柚香蛋黃酥，透過多元美食串聯淡水河岸觀光，讓民眾體驗淡江大橋通車便利之餘也能品嚐佳餚。

八里區農會理事長施阿貴表示，今年產季期間日照充足，文旦柚不僅果肉更為香甜Q彈，更是皮薄汁多且風味醇厚。邀請民眾前來體驗與品嚐美食及選購優質新北文旦柚，也可透過電商平台小農電舖直銷站訂購，9月13日前下單享免運優惠，單筆滿3000元再抽價值千元的八里福朋喜來登酒店自助餐券。

農業局指出，9月12、13日文旦柚展售會現場將集結40個特色攤位，除了祭出100元換200元加倍券外，新北市2至12歲學童持兒童卡或幸福卡完成註冊綁定後，即可透過新北市食農探索護照參加打卡集章抽好禮。

另外9月7日至11日在新北市府一樓東側大廳將舉辦文旦柚食農教育展，每日規劃4梯次文旦柚彩繪體驗；八里區農會9月3、10日推出採果一日遊；限量35桌的柚香美食饗宴則將在9月25日中午12時在八里區文化活動中心舉行。活動將於8月26日下午2時開放報名，桌菜認購報名電洽八里區農會。

農業局長諶錫輝表示，新北市在食育力城市大調查已連續兩年榮獲五星城市殊榮，為延續此佳績今年全新推出新北市食農探索護照，整合食農教育、展售活動及場域資訊。本次文旦柚產季更串聯河岸飯店推出系列精采活動，讓文旦柚成為帶動地方產業的重要推手，邀請民眾走訪淡水河岸，享受夏日河畔風情。

9月12、13日文旦柚展售會現場將集結40個特色攤位，祭出100元換200元加倍券。圖／新北市政府農業局提供
9月12、13日文旦柚展售會現場將集結40個特色攤位，祭出100元換200元加倍券。圖／新北市政府農業局提供

今年以橋見新北．柚見幸福為主題，串聯跨河岸飯店聯名美食。圖／新北市政府農業局提供
今年以橋見新北．柚見幸福為主題，串聯跨河岸飯店聯名美食。圖／新北市政府農業局提供

今年產季期間日照充足，文旦柚熟成更加充裕，不僅果肉更為香甜Q彈，更是皮薄汁多。圖／新北市政府農業局提供
今年產季期間日照充足，文旦柚熟成更加充裕，不僅果肉更為香甜Q彈，更是皮薄汁多。圖／新北市政府農業局提供

新北市農業局今天舉辦新北市文旦柚上市記者會，宣布文旦柚季正式開跑。圖／新北市政府農業局提供
新北市農業局今天舉辦新北市文旦柚上市記者會，宣布文旦柚季正式開跑。圖／新北市政府農業局提供

八里 淡水 文旦

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