全國首座XR智慧抽水站啟用 侯友宜：不能等風雨來才開始抽水

新北市長侯友宜今天前往新莊區塔寮坑二抽水站，視察今年7月完工的全國首座自動化抽水站暨XR遠端操作系統工程，透過自動化控制與XR延展實境技術開啟智慧防汛，讓防汛科技邁向新里程碑，提升防災應變效能，全面守護市民安全。

侯友宜表示，新莊地區地勢比較低窪，一下雨就容易積淹水，尤其現在短延時強降雨的情況越來越明顯，對地方防汛造成很大壓力。塔寮坑二抽水站是全國首座結合XR遠端系統的自動化抽水站，以往抽水站操作採師徒制，操作人員學習成效有限，如今透過XR遠端系統，將機組流程與步驟說明納入頭戴式顯示器內，讓抽水站人員藉由虛按實動模式快速了解機組操作，在暴雨來臨時提前掌握水情即時反應，讓抽水站從過去的被動處理變成主動出擊的智慧防汛。

侯友宜說，「平常沒有做好準備，到時候再怎麼緊急處理都來不及」、「不要等風雨來了才開始抽，你才開始抽就有事情」。侯友宜說，抽水最重要的是要把水排出去，因此提前預警、提前抽水的機制，對新北市防汛工作幫助非常大。

水利局長宋德仁表示，為改善新莊地區地勢低窪問題，水利局這幾年陸續推動多項改善工程，透過2023年塔寮坑抽水站機組更新，將啟抽水位由海拔4公尺調降至2.5公尺。2024年更進一步將塔寮坑二抽水站啟抽水位從海拔7公尺大幅降至5.2公尺。預計2027年7月塔寮坑三抽水站興建完成，搭配塭仔圳重劃區建置2座滯洪池，讓塔寮坑溪流域增加約18萬7400噸的滯洪空間。另外塔寮坑二在完成智慧化抽水站後，將與塔寮坑及塔寮坑三抽水站進行聯合操作，可大幅減低新莊地區積淹水機率，形成更完整的防洪體系。

宋德仁補充，新北市自2019年至今已完成11座抽水站、49組抽水機組更新，總計投入14.31億元，今年再獲中央核定4座抽水站、21組抽水機組更新計畫，爭取約9.9億元經費。此次塔寮坑二抽水站工程總經費約5412萬元，其中水利署全額補助自動化系統4867萬元，市府則投入545萬元建置XR遠端操作系統，此項建設落實了中央給錢、地方執行的合作模式，期盼中央未來能繼續支持新北，讓各項防洪建設持續大步向前。

水利局表示，氣候異常下短延時強降雨已經變成常態，新北市透過智慧防汛平台整合雨量站、水位計、積淹水感測器、CCTV影像及抽水站資訊，強化災害預警與應變能力，使應變時間得以提前2小時以上。並結合智慧防汛平台整合與AI學習經驗，產出優化模式控制抽水站，達到最佳化操作，朝與水共存、不怕淹的願景穩健邁進。

侯友宜戴上XR系統，藉由虛按實動模式了解機組操作。記者黃子騰／攝影

水利局人員實地操作XR系統。記者黃子騰／攝影

新莊區塔寮坑二抽水站是全國首座自動化抽水站結合XR遠端操作系統。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧到場後立即坐到侯友宜身旁。記者黃子騰／攝影