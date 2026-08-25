指南宮陷火海... 洪婉臻籲市府盤點北市公廟消防 北市：將成立專案

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，整個建物陷入火海，所幸沒有人傷亡。北市議員洪婉臻今下午議會質詢，詢問目前市府協助狀況，同時呼籲盤點北市所有寺廟的事前消防安檢。台北市政府秘書長王玉芬回應市府針對指南宮相關處理後續，也承諾會針對寺廟消防部分成立專案。

洪婉臻先是詢問目前指南宮狀況，市府該怎麼協助？火調結果是否已有初步查明？

王玉芬回應，市府非常重視，今天早上已邀相關局處開會，有什麼資源能夠給予協助，重災區的一樓目前狼藉受損，二樓則是有煙燻狀況，但已有和北市技師公會會勘，結構沒有受損，主要是裝飾部分燒融。火調結果仍在調查當中。

她說，待火調結束後，現場能夠清理時，會由環保局協助廢棄物清理。再者，已請民政局這禮拜五之前，協同都發局、建管處、文化局及廟方面對面討論，接下來是否有哪些需要協助，包含建築物、裝修、環境及執照等方面。

她說，同時也會請消防局到現場檢查，指南宮原先消防部分是否要再加強。

民政局長陳永德補充，目前由副市長林奕華督導、民政局主政，最短時間禮拜五與指南宮廟方討論保存證據，以專案方式處理。

洪婉臻接著問到，指南宮是北市信仰中心，更有一甲子的歷史，攤看台北市12行政區，共計1905間宮廟，過去也有許多寺廟發生過火災，除了人為的抽菸、電線走火，然而，建築不乏清朝時代至今的寺廟建築，卻也因為被列為文化資產，在修繕等面臨跨局處、層層通報狀況。

她呼籲，以指南宮這次令人心痛的災情，市府應該要針對北市所有宮廟做到事前預防火警等，「這是安全性的問題，要趕緊跨局處討論。」

王玉芬回應，會針對寺廟消防部分成立專案。陳永德也說，會站在輔導角色來協助。