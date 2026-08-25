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凌霄寶殿內部狀況曝！義消民代待到凌晨「不能排除人為疏失可能」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損。圖／結構技師公會理事長徐茂卿提供
台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損。圖／結構技師公會理事長徐茂卿提供

指南宮凌霄寶殿昨天發生大火，受損嚴重，消防局目前仍在調查詳細起火原因，擔任義消的民眾黨議員張志豪說，接到通報立即趕往上山協助，火勢已相當大，從過往經驗除常見電線老舊外，火勢來得如此之快，恐怕還有其他原因，不能排除人為疏失或助燃物加持。

台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，所幸無人傷亡，不過內部受損狀況嚴重，結構技師公會理事長徐茂卿說，凌霄寶殿一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損，建議廟方馬上就可以做一些復原行動。

指南宮凌霄寶殿成立一甲子，更是文山地區重要信仰之一，消息傳出後不少在地民代、里長都感到相當惋惜，義消、民眾黨議員張志豪昨晚得知消息，也立即上山協助救災，直到今凌晨3時才下山。

張志豪表示，目前火災原因仍在調查，初步瞭解起火點是位於1樓，起火原因不排除因長期使用明火或電氣設備老舊引燃，但電線走火通常是慢慢延燒，不過昨天起火時間約為晚間8時，據他了解廟裡還有工作人員發現火勢有立即滅火並通報，但這麼短的時間之內引起這麼大火勢，恐怕還有其他因素，也不能排除人為疏失或有助燃物加持。

擔任義消民眾黨議員張志豪說，接到通報立即趕往上山協助，這麼短的時間之內引起這麼大火勢，恐怕還有其他因素，也不能排除人為疏失或有助燃物加持。圖／張志豪提供
擔任義消民眾黨議員張志豪說，接到通報立即趕往上山協助，這麼短的時間之內引起這麼大火勢，恐怕還有其他因素，也不能排除人為疏失或有助燃物加持。圖／張志豪提供

台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損。圖／結構技師公會理事長徐茂卿提供
台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損。圖／結構技師公會理事長徐茂卿提供

火災 張志豪 民眾黨

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