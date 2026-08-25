興華公園地下停車場啟用 侯友宜：三重8年蓋了17座停車場

三重地區停車需求龐大，新北市長侯友宜今天主持三重區興華公園地下停車場啟用典禮，並宣布今晚6時起免費停至9月24日。侯說，停車是市府8年來最重視的基礎建設之一，市府8年在三重區共投入約53.7億元，興建17座立體及平面停車場，共提供4574格汽車停車位、4101格機車停車位，逐步翻轉停車一位難求的問題，讓市民真正感受到停車越來越方便。

侯友宜指出，興華公園地下停車場總經費約5.2億元，由中央前瞻計畫補助1.5億元、市府自籌3.7億元，興建地下三層停車場，可提供208格汽車停車位，市府同步完成公園整體改善，臨公園南北兩側道路及人行道拓寬、無障礙的公園環境及環保舒適的景觀環境。

侯友宜表示，三重區八年來新建的17座停車場中，11座為立體停車場，目前已有7座完工啟用，包括三重商工、二重公園、重陽公園、興穀國小一期及二期、光榮國小，以及今天啟用的興華公園地下停車場。

後續玫瑰立體、信義公園及第二行政中心等停車場也將於今、明年陸續完工，三重社宅停車場則預計118年9月底完工，持續擴增停車供給，滿足地方停車需求。

侯友宜表示，八年來停車建設一路走來不容易，疫情期間歷經缺工、缺料及原物料價格大幅上漲，許多工程甚至多次流標，但市府團隊始終沒有停下腳步，不斷調整招標策略、克服施工困難，就是希望如期完成一座又一座停車場，回應市民最迫切的需求。如今從三重到新北各地，一座座停車場陸續完工，不僅改善地方交通，也讓市民真切感受到停車環境持續進步，這正是市府兌現對市民承諾的最佳成果。

交通局表示，興華公園地下停車場將於9月25日正式營運，臨停為每小時30元；月票抽籤辦法將於9月1日至9月14日在交通局網站及現場管理室公告，全日月票4000元、里民月票3200元，歡迎有停車需求的民眾多利用。