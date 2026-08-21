淡海二期一公開展覽 立委盼醫療專區與科學城落實

內政部國土管理署在亞東科大淡水校區，舉辦淡海新市鎮第二期發展區第一開發區的都市計畫公開展覽及說明會，現場湧入將近8百人，都想要來關心。長期關心此案的立法委員洪孟楷表示，必須加速辦理淡海新市鎮二期的開發進度，對於此次公展順利啟動，讓鄉親都能參與，了解目前的開發進度與未來的明確方向。

針對高達662公頃的開發範圍，洪孟楷指出，他將在中央全力督促並要求加速辦理各項後續作業，特別是鄉親高度期盼的醫療專區，以及二期「淡海科學城」的產業規劃藍圖，都必須在這次公展中具體落實。洪孟楷期盼，結合淡江大橋、淡海輕軌延伸等交通優勢，打造北臺灣重要的高科技產業聚落。

在二期一佔最多面積的義山里長楊永麗表示，對區段徵收的憂慮，包含徵收後的賠償標準是否合理、台二線沿線保留區的土地爭議，以及弱勢居民面臨無力負擔安置與房屋整修的資金困境。基層期盼政府在推動開發之餘，能由國土署統籌制定更完善的安置與配地措施，保障在地居民的居住權益不因國家建設而受到犧牲。

對此，國土署都市更新建設組長王武聰於會中回應表示，淡海新市鎮自第一期開發至今已近三十年，隨著近年淡水人口的顯著成長與各項重大交通建設陸續到位，現在正是啟動第二期開發的最佳時機。全案已順利取得行政院及相關部會核准，並自今年七月底正式啟動公開展覽。

國土署承諾，包含洪孟楷委員的加速期許與地方里民的安置擔憂，所有意見都會被廣泛蒐集、完整記錄，並送交都市計畫委員會進行細部審議，期盼在兼顧科技產業發展、生活品質與保障居民權益的前提下，與大家共同找尋最佳方向，促成淡海新市鎮的繁榮與雙贏。