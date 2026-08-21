汐止綜合運動場整修迎新貌 足球夏令營小朋友開心踢球

汐止區綜合運動場整修完成，全新的足球場大受好評，為了讓在地學子體驗新場地，汐止區體育會與區公所、學校合作推出免費暑期足球夏令營，吸引70位幼兒園到國中生參與，立委廖先翔也到現場和小朋友互動，希望透過活動，讓孩子有一個難忘的暑假回憶。

立法委員廖先翔表示，汐止區綜合運動場今年完成了整修，中間的足球場獲得足球界好朋友的好評，許多人都搶著要使用新的場地，場地好了也希望多多嘉惠汐止在地的學子，所以今年暑假汐止區體育會跟學校還有區公所合作辦了小朋友足球推廣夏令營，每個星期二晚上，讓小朋友都可以免費跟教練學習踢足球，辦活動不是說小朋友未來一定要變成球員參加比賽，而是在踢足球當中能夠學習團隊合作，自我突破，以及更健康。

廖先翔提到，特地來看看小朋友踢足球，這次報名非常踴躍，教練依據不同小朋友的年紀跟學習能力，分成許多班，快樂的踢足球，希望他們都有一個很愉快美好的暑假踢球的回憶。看到這次活動這麼多人踴躍報名，未來體育會會跟公所跟學校合作，讓更多有意願想接觸足球的小朋友，都能夠有機會到綜合運動場跟大家一起學習，如果未來對足球有更高興趣的話，也可以加入社團或學校球隊。

汐止區體育會總幹事鄒承益指出，很感謝立委廖先翔同時也是體育會理事長的支持，致力推廣汐止的三級足球，這次有70位的小朋友報名踢足球，從幼兒園一直到國中生，希望足球能夠在新的場地發揚光大。

家長說，這個場地剛蓋好，難得汐止有這樣的專門的足球場地，自己的小孩本來就有在踢足球，剛好有辦活動，就讓他們來參加練習。小朋友也說很喜歡新的足球場地，暑假來學踢球很開心，很好玩。