新北公共工程優質獎今頒獎 侯友宜：感謝打造更安全宜居永續城市環境
2026年「新北市政府公共工程優質獎」今天舉辦頒獎典禮，市長侯友宜親自出席頒獎，向長期投入城市建設、堅守品質的市府團隊及民間工程夥伴表達最高敬意與感謝。今年共表揚15項優質公共工程與設施、3位個人貢獻獎得主，侯友宜肯定工程團隊在創新設計、施工品質及管理維護的卓越表現，鼓勵各界持續追求卓越，共同打造更安全、宜居與永續的城市環境。
侯友宜表示，新北市今年於「2026幸福城市指數（Happy City Index）」全球251個城市中勇奪第44名，躋身全球前50大幸福城市，也是全台排名最高的城市。這份榮耀是市府團隊與工程夥伴長期努力的成果，每項建設都與市民生活息息相關，是許多工程夥伴堅守崗位、一項一項累積而成，讓建設真正轉化為市民感受到的便利與幸福。
他提到，新北市公共工程不只要「把建設蓋起來」，更要兼顧生態、環境美學與永續發展。今年優質獎座全新設計，頂端融合新北市LOGO，主體象徵工程夥伴「中流砥柱」及「扭轉乾坤」的堅韌精神，他感謝每一位默默付出的工程人員，以專業守護新北建設品質。
工務局長馮兆麟指出，今年優質獎首度增設「設施維護管理類」，展現科技維護與智慧管理成果。獲獎的「三重新北大橋」導入智能養護，路面更平順安全；「三重商工地下停車場」引進全國首創電動車四重防災機制，充電停車更安心；「新莊中港大排」結合智慧防汛與光雕展演，將汙排水渠道翻轉為兼具城市美學及休憩空間的親水廊道。
本屆12件獲獎工程涵蓋交通、教育、景觀、公共空間及水利環境，其中7月甫通車的「三鶯線捷運」，三鶯地區往返雙北市中心可縮短20分鐘，沿途可欣賞大漢溪風光及老街觀光景點；新工處興建「三重玫瑰立體停車場」，紓解在地社區與集美商圈停車需求，並附設市民活動中心供里民使用。
養工處「淡海新市鎮共同管道」，滑軌蓋板共管出入口的創新設計，把平整舒適的自行車道與人行空間還給散步的市民。「南勢國中新校舍」整合幼兒園、托育及托老中心，打造全齡共融的校園與社區照顧體系。
觀光旅遊局「瑞芳瑞三鑛業修復（二期）」修復運煤系統及洗煤機等文化資產，重現猴硐百年礦業風華；高灘地工程處「淡水河金色水岸工程」拓寬並銜接雙北自行車道、落實人車分道，打造全新「雙北之心」，讓市民享受舒適的水岸休閒空間。
個人貢獻獎表揚者有城鄉發展局陳以霖科長長期投入社宅規劃，推動全齡安居願景；楊華友以精準異形磚切割，打造安全平整的通學步道；簡崇文細心把關放樣及透水鋪面坡度，消除積水隱患，讓公園成為安心休憩的空間。
主辦優質獎的新北市政府採購處表示，舉辦優質獎旨在建立尊榮舞台、激勵廠商良性競爭，透過公私協力建構安居樂業的永續新北。得獎名單與更多獲獎故事，歡迎至新北市政府採購處官網（www.cop.ntpc.gov.tw）「首頁 > 工程品質管理 > 工程優質獎」查詢。
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