新北公共工程優質獎今頒獎 侯友宜：感謝打造更安全宜居永續城市環境

2026年「新北市政府公共工程優質獎」今天舉辦頒獎典禮，市長侯友宜親自出席頒獎，向長期投入城市建設、堅守品質的市府團隊及民間工程夥伴表達最高敬意與感謝。今年共表揚15項優質公共工程與設施、3位個人貢獻獎得主，侯友宜肯定工程團隊在創新設計、施工品質及管理維護的卓越表現，鼓勵各界持續追求卓越，共同打造更安全、宜居與永續的城市環境。

侯友宜表示，新北市今年於「2026幸福城市指數（Happy City Index）」全球251個城市中勇奪第44名，躋身全球前50大幸福城市，也是全台排名最高的城市。這份榮耀是市府團隊與工程夥伴長期努力的成果，每項建設都與市民生活息息相關，是許多工程夥伴堅守崗位、一項一項累積而成，讓建設真正轉化為市民感受到的便利與幸福。

他提到，新北市公共工程不只要「把建設蓋起來」，更要兼顧生態、環境美學與永續發展。今年優質獎座全新設計，頂端融合新北市LOGO，主體象徵工程夥伴「中流砥柱」及「扭轉乾坤」的堅韌精神，他感謝每一位默默付出的工程人員，以專業守護新北建設品質。

工務局長馮兆麟指出，今年優質獎首度增設「設施維護管理類」，展現科技維護與智慧管理成果。獲獎的「三重新北大橋」導入智能養護，路面更平順安全；「三重商工地下停車場」引進全國首創電動車四重防災機制，充電停車更安心；「新莊中港大排」結合智慧防汛與光雕展演，將汙排水渠道翻轉為兼具城市美學及休憩空間的親水廊道。

本屆12件獲獎工程涵蓋交通、教育、景觀、公共空間及水利環境，其中7月甫通車的「三鶯線捷運」，三鶯地區往返雙北市中心可縮短20分鐘，沿途可欣賞大漢溪風光及老街觀光景點；新工處興建「三重玫瑰立體停車場」，紓解在地社區與集美商圈停車需求，並附設市民活動中心供里民使用。

養工處「淡海新市鎮共同管道」，滑軌蓋板共管出入口的創新設計，把平整舒適的自行車道與人行空間還給散步的市民。「南勢國中新校舍」整合幼兒園、托育及托老中心，打造全齡共融的校園與社區照顧體系。

觀光旅遊局「瑞芳瑞三鑛業修復（二期）」修復運煤系統及洗煤機等文化資產，重現猴硐百年礦業風華；高灘地工程處「淡水河金色水岸工程」拓寬並銜接雙北自行車道、落實人車分道，打造全新「雙北之心」，讓市民享受舒適的水岸休閒空間。

個人貢獻獎表揚者有城鄉發展局陳以霖科長長期投入社宅規劃，推動全齡安居願景；楊華友以精準異形磚切割，打造安全平整的通學步道；簡崇文細心把關放樣及透水鋪面坡度，消除積水隱患，讓公園成為安心休憩的空間。

主辦優質獎的新北市政府採購處表示，舉辦優質獎旨在建立尊榮舞台、激勵廠商良性競爭，透過公私協力建構安居樂業的永續新北。得獎名單與更多獲獎故事，歡迎至新北市政府採購處官網（www.cop.ntpc.gov.tw）「首頁 > 工程品質管理 > 工程優質獎」查詢。

新北市工務局榮獲今年度新北市公共工程優質獎府內績效評核機關第一名，工務局長馮兆麟（右）從市長侯友宜（左）手中接下這份殊榮。圖／新北市工務局提供

新工處推動「南勢國中校舍暨市民多元服務設施」結合校園、托育、托老建構全齡共融空間，榮獲今年度新北公共工程優質獎。圖／新北市工務局提供

養工處以「淡海新市鎮共同管道」滑軌蓋板共管出入口的創新設計，把平整舒適的自行車道與人行空間還給市民，榮獲新北公共工程優質獎。圖／新北市工務局提供

新北市工程界年度盛事「新北市公共工程優質獎」今登場，市長侯友宜（前右三）與副市長朱惕之（前排右二）與獲獎單位合照。圖／新北市工務局提供

新北市公共工程優質獎今頒獎，新北市長侯友宜感謝市府工務團隊與民間工程夥伴協助打造更安全宜居永續的城市環境。圖／新北市工務局提供

今年7月甫通車的「捷運三鶯線」榮獲今年度新北公共工程優質獎。圖／新北市工務局提供