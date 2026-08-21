李四川出席議長盃橄欖球賽 承諾精進場地設施

115年新北市議長盃橄欖球錦標賽暨新北市橄欖球交流賽，在淡水區的新北市國際橄欖球場圓滿落幕，新北市長參選人李四川受邀出席頒獎典禮並承諾，未來擔任市長將精進新北橄欖球場地設施，培育更多人才，讓愛好橄欖球的市民朋友有更安全、舒適的運動空間。

李四川抵達現場後，逐一和選手及親友團們打招呼，許多民眾見到李四川到場相當驚喜，紛紛上前合影留念，淡水的「新北市國際橄欖球場」是全國首座人工草皮橄欖球場，符合國際標準規格。當天雖天空下著雨，仍不減選手們熱情，李四川也受邀與新北在地的竹圍高中冠軍橄欖球隊一同留下合影，互動相當熱絡。

活動現場，淡水區里長聯誼會會長黃俊雄陪同出席，無黨團結聯盟總召蔡錦賢、新北市議員陳家琪、議員參選人呂鈞鴻均到場共襄盛舉，李四川表示，未來擔任市長，將持續精進橄欖球場地設施，培養更多運動人才，並讓喜愛橄欖球的市民朋友，有更安全舒適的運動空間，打造新北成為臺灣橄欖球運動發展的重要基地。