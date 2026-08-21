汐止區水源路二段路燈遭樹遮蔽 議員辦會勘尋求改善

汐止區水源路二段125巷上去，沿路的路燈因為都設置在一排大樹後方，現在樹越長越高，都已經遮擋到路燈影響照明，社區反應晚上人車通行不安全，所以新北市議員張錦豪就辦理會勘，希望能夠修剪路樹，並且進一步討論是不是可以遷移路燈改善。

白雲里長陳俊地說，在美麗山林社區的聯外道路，因為兩側綠色廊帶很多花草樹木，路燈是在綠帶的後面，路燈照出來，馬路上幾乎看不到，住戶很多人在反應，希望路燈不要架設在台電電桿，可以另外移出來，就能解決問題。

新北市議員張錦豪表示，水源路二段125巷進去有大型社區，沿路的照明因為有一些樹木擋住，後來了解土地是屬於私權的部分，當初建商有做了一些植栽，剛好樹木擋住了照明，大概有三盞燈受影響，經過會勘研議是請地主進行樹木的修剪，至於長期來說，因為樹木會越來越茂盛，會擋到整體照明，未來是規劃是不是把照明移到適當的地點，移到另一側去，這部分得到社區管委會開區權會議，等到土地所有權人同意，公部門才能進場遷移路燈。