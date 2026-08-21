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雙溪、貢寮聯合辦理機車考照 一站式服務獲好評
為提供偏鄉居民更便利的考照服務，基隆監理站今(21)日前進雙溪南天宮，與雙溪區公所、貢寮區公所共同辦理「機車下鄉考照服務」，將機車駕駛講習與路考一次完成，提供在地民眾免往返監理站的一站式服務，降低交通往返時間及成本，也減少長途奔波可能衍生的用路風險，受到民眾肯定。
本次共有62位雙溪、貢寮地區民眾參加考照，從駕駛講習到實際考驗都在南天宮完成，讓偏鄉居民能就近參加機車考照。對於平時往返監理站較為不便的民眾而言，下鄉考照不僅節省交通時間，也讓公共服務更加貼近地方實際需求。
雙溪區長劉盈良今天也到場關心考照情形並表示，透過與貢寮區公所及基隆監理站合作，將考照服務直接帶進地方，讓民眾能以更便利的方式取得合法駕駛資格，也希望藉此提升民眾交通安全意識，從考照階段就建立正確的駕駛觀念。
區公所也提醒，取得駕照是安全騎乘的起點，更是責任的開始，騎乘機車務必戴妥安全帽、遵守交通規則、保持安全距離，並落實防禦駕駛觀念，拒絕無照駕駛。未來也將持續爭取更多符合地方需求的公共服務，讓偏鄉居民享有更便利、安全的生活。
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