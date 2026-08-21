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北市高齡換照據點偏遠 道安委員籲：增加地點提高換照率

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
符合70歲以上換照的長輩們到指定地點換發駕照。圖／台北市區監理所提供
符合70歲以上換照的長輩們到指定地點換發駕照。圖／台北市區監理所提供

交通部今年推出「高齡駕駛人管理制度改革」，北市道安委員認為，換照地點應該要多開，才能提高換照率，同時也要將福利政策以舉例方式書寫，方便民眾了解內容。北市區監理所回應，持續和市府尋覓適合地點，同時也會充分討論福利說明，以問答方式來修正推動。

道安委員邱裕鈞說，他自己到監理單位時，就有發現許多長輩要換照，聽取意見後發現確實監理站都較為偏遠，光是交通問題就很困擾，認為市區公所要擴及服務據點，「畢竟台北市的監理站只有松山區八德路和士林區承德路，比較不方便」。

他認為，要不要定期換照這件事，其實無關乎年紀，而是要針對所有用路人，「畢竟道路環境時刻都在變化。」道安委員陳菀蕙也贊同，向中央會議提過，換照這件事是全民，「不是18歲到70歲中間都無需換照。」

陳菀蕙問到，由於屆齡換照者會有70歲及70歲到75歲之間的差距，若發生事故是否能夠保險理賠等，還是有些部分需要釐清，講習部分是否有真的聽進去、聽得懂也應該要落實提升。同時，自願繳回的駕照的福利也應該以實際案例來舉例會比較簡單，「說不定三五鄰居好友揪計程車就搭車了。」

台北市區監理所表示，目前每個月量能是1萬3千多件換照數，主要換照率確實以監理所本部及周遭地區長輩前來，距離較方便。之後也會持續與市府協助，來尋覓適當的換照地點。同時也會持續檢討相關換照措施，先以高齡換照為起始，持續穩健檢討。

至於保險理賠及福利的說明，監理所表示，會充分了解福利說明，並以問答方式去修正推動。

北市 換照 交通部

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