70歲以上高齡駕駛換照潮來襲 市府這招拉高換照率

交通部今年5月31日起實施「高齡駕駛人管理制度改革」，台北市區監理所今赴道安會報簡報，調查轄內70歲以上持有駕照的高齡者有2萬5960人，其中換照與繳回比率僅32.81%，同時提到每個月約有1萬3千件換照，但講習、健康檢查腹地小，需要市府協助。台北市府秘書長王玉芬表示，可採與區公所合作方式，將服務帶入社區。

根據交通部高齡駕駛換照，年滿70歲者要完成體格檢查及2小時高齡換照講習，75歲以上則是要追加認知功能測驗合格或無患中度以上失智證明文件。為此，台北市區監理所針對自願繳回所有駕照者，只要持愛心敬老卡搭乘大眾運輸，電子錢包扣款享有50％優惠，每個月上限1500元。今年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車，每趟最高補助85元。

不過，監理所調查長者換照意願時發現，符合高齡換照者對於該制度不熟悉，加上講習開班地點過於集中於松山、士林區，應該增加能夠配合的場地量能。評估後，高齡者可以在鄰近住家地點換照，目前規畫南港、萬華及文山區公所舉辦，日後將攜手區公所合作方式。

同時，監理所指出，評估在區公所、聯合醫院、大眾運輸廣告、垃圾車等宣傳換照資訊。另外，只要完成換照講座，即可兌換50元以下的宣導品，並且思考其他的誘因及加碼來換照。

交通局長謝銘鴻也問到，針對換照會不會需要市府協助的部分。北市區監理所長戴邦芳表示，經實測，若採用一站式換照部分，由於需要體檢及講習課程，反而可能會有人潮排隊狀況，所以有時兩站式能節省民眾時間，「現在最主要是場地大小問題，每場約30人，但是一個月有1萬3千件換照量能，會有點難以消化。」

王玉芬裁示，目前換照新制兩個月，若後續再緩衝期屆滿前，恐會有大量民眾辦理換照，請監理所持續掌握進度，定期了解推動情形。同時，講習課程可採南港和萬華區公所合作模式，整合在地資源，將服務帶入到社區內，也避免長輩長途奔波。