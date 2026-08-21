新北自帶容器逛菜市場年省逾148萬個塑膠袋 還可抽兩千元即享券

為提倡減塑，新北市環保局首創推動傳統市場成「不塑市場」，輔導攤商不主動提供塑膠袋及在市場內設置「reBAG袋袋箱傳」二手袋回收箱，去年5月起與市場處合作，輔導轄內41處公有市場轉型，累計至今已減少約148.5萬個塑膠袋使用。環保局表示，民眾自備購物袋比例顯著提升，顯見不塑消費已逐步成為市民的生活習慣。

新北市環保局，為持續推動減塑，「來新北享好康盒你一起迺市場」活動好康第二重及第三重正式開跑，民眾自即日起至10月11日止，凡在周末前往5處指定公有市場自備或租借容器，就可獲得能直接使用的百元不塑消費金；在現場與活動文宣合照打卡分享，還能再抽2000元便利商店即享券。

環保局說明，為延續今年6月在老街與夜市推廣自備及租借容器的快閃巡迴熱潮，本次特別串聯金山中繼市場、汐止秀豐公有零售市場、瑞芳美食廣場、五股公有零售市場及蘆洲美食市場等5處匯集豐富美食的人氣公有市場，推出「好康三重送」系列活動，讓市民朋友無論是「早上逛市場、下午逛商圈或晚上迺夜市」，都能落實環保行動，建立友善的不塑消費環境。

本次活動好康第一重「線上分享抽200元便利商店即享券」將於8月24日公布得獎名單，請民眾密切關注「新北i環保」臉書粉絲專頁動態；好康第二重活動自8月21日起至10月11日止，每週末在5處指定市場只要自備或租借容器，即可領取100元現抵不塑消費金；好康第三重則是在活動現場與宣傳文宣合照打卡分享，即可獲得「盒你迺市場摸彩券」1張，有機會把2000元便利商店即享券帶回家。

環保局呼籲，源頭減塑需要大家共同實踐，除善用市場內的「reBAG袋袋箱傳」外，更期盼民眾在生活中落實「自備、重複、少用」的環保態度。誠摯邀請市民朋友於活動期間一同走進不塑市場，用實際行動支持環境永續，讓減塑成為新北市場最美麗的日常風景。