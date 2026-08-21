北捷監視器導入AI辨識 年底前建置北車、中山站以南地下街

台北捷運公司今天表示，監視器導入AI影像辨識案已決標，預計今年底完成第一階段建置，區域包括台北車站及中山地下街M13共280組攝影機，可針對煙霧、刀械等情形主動示警。

台北捷運公司發布新聞稿表示，全力強化捷運場站安全，監視器系統導入AI影像辨識案已於19日決標，預計今年底前完成第一階段建置，透過智慧偵測及分析功能，即時掌握異常狀況。

北捷說明，第一階段規劃區域包括台北車站、中山地下街M13（中山站以南），共280組攝影機，並新增12台算力主機，利用既有監視系統預留串流介面建置。導入AI影像辨識後，當偵測到煙霧、火焰、跌倒、異常滯留物品、刀械或槍枝及人潮聚集等異常情形時，系統將主動發出告警，即時提醒車站及行控中心人員確認狀況，採取相關處置。

北捷指出，第二階段則選定轉乘交會的31個重點車站、中山地下街M14（中山站以北），增購126台算力主機，利用現有2901組攝影機，加入AI影像辨識功能，預計2027年至2028年執行，將視成效評估是否拓展至其他車站。

北捷表示，自1219隨機攻擊案件後，將安全強化措施分為6大項目，包括精進危安應變能力、危安狀況早期預警、提升危安部署、增添員工防護裝備，以及強化危安通報；北捷將持續結合警消聯防合作、第一線人員專業訓練、防護設備建置及旅客安全宣導等，科技與管理雙軌並進，強化安全防護能力。