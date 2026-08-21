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鶯歌三湖宮慈恩冥陽大法會 民政局長率眾為新北祈福

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市鶯歌區三湖宮今舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人團拜。圖／新北市民政局提供
新北市鶯歌區三湖宮今舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人團拜。圖／新北市民政局提供

新北鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜，祈求風調雨順、新北合境平安。

這項殊勝的宗教活動由中華民國道脈三官大帝宏孝協進會指導，每年由全台各地主祀三官大帝之寺廟輪流辦理。法會恭請全台三界公坐鎮，透過為期七日的誦經科儀，拔薦祖先、為家人祈安，並為陽世信眾消災解厄、補福增慧。

林耀長說，三湖宮在地深耕多年，不僅供奉三官大帝超過兩百載，自2021年起更連續6年獲選新北「績優宗教團體」社會教化獎，實至名歸。三湖宮長期熱心公益，推廣宗教文化交流，更體恤基層同仁，每逢端午節皆慷慨致贈肉粽、水果及加菜金給在地派出所。此外，廟方更主動開放廟埕供「山羚羊越野405夜跑」使用，鼓勵民眾參與健康戶外運動，展現廟方對在地居民的深厚關懷。

三湖宮負責人簡元鍟說明，今年法會自國曆8月15日起至8月21日共7日，現場備有平安素食福餐與信眾結緣。此次活動感謝全台約36家友宮共襄盛舉，期盼在三官大帝庇佑下，讓每一位參與的信眾都能感受到平安喜樂，使社會更加和諧穩定。

三湖宮自1984年由地方人士募捐建廟以來，一直是鶯歌地區重要的宗教信仰中心。民政局強調，各宗教團體協力並行，信仰力量成為市民重要的心靈支柱。透過此次法會，凝聚各地信眾的情感，更發揮宗教慈悲為懷的精神，帶給社會安定的力量。

新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜。圖／新北市民政局提供
新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜。圖／新北市民政局提供

新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜。圖／新北市民政局提供
新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜。圖／新北市民政局提供

鶯歌 法會 新北

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