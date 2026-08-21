鶯歌三湖宮慈恩冥陽大法會 民政局長率眾為新北祈福

新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜，祈求風調雨順、新北合境平安。

這項殊勝的宗教活動由中華民國道脈三官大帝宏孝協進會指導，每年由全台各地主祀三官大帝之寺廟輪流辦理。法會恭請全台三界公坐鎮，透過為期七日的誦經科儀，拔薦祖先、為家人祈安，並為陽世信眾消災解厄、補福增慧。

林耀長說，三湖宮在地深耕多年，不僅供奉三官大帝超過兩百載，自2021年起更連續6年獲選新北「績優宗教團體」社會教化獎，實至名歸。三湖宮長期熱心公益，推廣宗教文化交流，更體恤基層同仁，每逢端午節皆慷慨致贈肉粽、水果及加菜金給在地派出所。此外，廟方更主動開放廟埕供「山羚羊越野405夜跑」使用，鼓勵民眾參與健康戶外運動，展現廟方對在地居民的深厚關懷。

三湖宮負責人簡元鍟說明，今年法會自國曆8月15日起至8月21日共7日，現場備有平安素食福餐與信眾結緣。此次活動感謝全台約36家友宮共襄盛舉，期盼在三官大帝庇佑下，讓每一位參與的信眾都能感受到平安喜樂，使社會更加和諧穩定。

三湖宮自1984年由地方人士募捐建廟以來，一直是鶯歌地區重要的宗教信仰中心。民政局強調，各宗教團體協力並行，信仰力量成為市民重要的心靈支柱。透過此次法會，凝聚各地信眾的情感，更發揮宗教慈悲為懷的精神，帶給社會安定的力量。

新北市鶯歌區三湖宮今天舉辦「丙午年慈恩冥陽大法會」團拜儀式，新北市民政局長林耀長出席，與中華民國道脈三官大帝宏孝協進會理事長翁良材等人共同團拜。圖／新北市民政局提供