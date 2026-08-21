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解決敬老卡長輩叫車魔咒 王欣儀：交通局已祭「趟趟獎勵」補助駕駛

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市推動敬老愛心計程車，議員王欣儀質詢時指出，因司機每趟車資須負擔2.5%至3%的清分服務費，影響載客意願。圖／市議員王欣儀提供
台北市推動敬老愛心計程車，議員王欣儀質詢時指出，因司機每趟車資須負擔2.5%至3%的清分服務費，影響載客意願。圖／市議員王欣儀提供

台北市推動敬老愛心計程車，議員王欣儀指出，因司機每趟車資須負擔2.5%至3%的清分服務費，影響載客意願，造成長者叫不到車，爭取「正向獎勵」；北市交通局補助方案出爐，將試辦「趟趟獎勵」每趟補助駕駛5元，趟次超過一定比例再加碼。

王欣儀指出，因許多長者反映「叫不到車」、「司機拒刷敬老愛心卡」等問題，因應敬老卡點數提高到600點，她要求市府應徹底解決這個長年的問題，並具體建議市府比照桃園好孕專車精神，建立「正向獎勵」制度，補貼司機清分服務費或提供趟次獎勵，提高司機接單意願。

目前一般乘客搭計程車付現金時，司機可「全額」取得車資；但若乘客使用敬老愛心卡扣點搭車，司機每趟車資卻另需負擔2.5%至3%的清分服務費；換句話說，司機配合市府政策載送長輩，實際車資卻少收，久而久之自然影響接單意願。

王欣儀指出，敬老愛心卡每月點數已擴大至600點，如果沒有足夠司機願意接單，再多的點數也可能只是「看得到、用不到」，長輩仍面臨叫不到車、刷不了卡的困境，希望補助方案即早上路，能在今年重陽敬老節前完成規畫。

對此，北市公運處表示，8月17日已邀集社會局、悠遊卡公司及敬老愛心合作車隊討論，將採「趟趟獎勵」方式給予承接敬老愛心計程車的駕駛，相關經費方案，現正由公運處試算，並於115年底前試辦，

每趟補助5元為獎勵金，並視試辦情況研議針對服務趟次超過一定比例，再給予獎勵金。

補助 敬老卡 王欣儀 計程車

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