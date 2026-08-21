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新北啟動AI課程示範中心 侯友宜：更要回歸教育本質

中央社／ 新北21日電

新北市校長會議今天登場，並啟動「AI課程示範中心」，市長侯友宜期勉校長推動AI的科技教育過程，除追求AI更要學會駕馭AI，最重要是重視品德教育與適性教育，回歸教育本質。

新北市115學年度公私立學校校長會議今天舉行，啟動以錦和高中為課程實體基地的「AI課程示範中心」，將整合大學、產業及學校資源，打造幼兒園至高中的AI（人工智慧）課程、師資培訓與學習資源的一站式平台。

侯友宜致詞時強調，教育投資8年來總共增加新台幣315億元，但無論預算再如何增加，最重要的不只要追求AI，更要學會駕馭AI，最重要的是回歸到教育本質，亦即適性教育與品德教育，這是孩子們最重要2門課程。

侯友宜說，自就讀中央警察大學至今，服務公職共50年，求學過程國小、國中、高中共獲得3張全勤獎狀，大學時獲得全勤與品德考核的「榮譽獎」。

他說，適性教育與品德教育課程教孩子們能夠堅毅、勇敢、自信、負責，變成自己的人生方向，找到價值往前走，「這才是教育原有最重要的原則」，他強調，不但要駕馭AI，且追求品德教育永不後悔，盼望學生從師長身上、父母的行為上找到自律的方法。

教育局表示，「AI課程示範基地」推動AI從行政應用走入教學現場，讓學生在不同學習階段都能接觸前瞻科技、培養面向未來的能力。

教育局表示，新北近年從行政、教學到校園治理全面推動數位轉型，教育局已建置逾650個AI智慧機器人，協助學校處理課表比對、無紙化報修等行政工作，減輕教師與行政人員負擔，讓教育人員多出來的時間投入學生身上。

侯友宜 教育

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