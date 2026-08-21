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新北金山中繼市場「好市同樂月」登場 滿百抽家電
新北市金山中繼市場今天起至9月2日舉辦「好市同樂月」活動，推出「拍照打卡抽好禮」、「消費滿額抽大獎」與「免費品嘗咖啡」3大亮點，邀請大家一起來金山中繼市場綠色消費，把大獎抱回家！
市場處長李長奎表示，新北市近年持續推動市場現代化，除了提供舒適安全採買體驗，更積極將「綠色消費」與「永續減塑」理念融入市場營運中，金山中繼市場「好市同樂月」不僅是活絡買氣的促銷活動，更是推動永續生活的具體實踐，希望藉由消費回饋、環保行動及互動體驗，鼓勵民眾逛市場也能落實減塑，創造環境永續與在地經濟雙贏。
環保局表示，推動淨零永續應從日常生活做起，此次結合金山中繼市場推廣「盒你一起迺市場」，鼓勵民眾自備環保餐具或使用循環容器，以實際行動減少一次性用品使用，將綠色消費融入日常生活，共同打造減塑且友善環境的市場。
活動期間只要在金山中繼市場指定地點拍照打卡並完成指定任務，即可參加網路抽獎；於市場內單筆消費每滿100元即可獲得摸彩券1張，9月5日公開抽出多項實用家電及生活用品。
此外還有自備環保餐具或參與循環容器借用，即可獲得100元市場消費金回饋，數量有限、送完為止。
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