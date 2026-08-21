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板橋7處公園大改造 人行道、地坪、籃球場全面優化休憩環境

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區國光公園步道更新噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區國光公園步道更新噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供

為持續提升公園設施品質，打造安全、友善且舒適的休憩環境，板橋區公所持續盤點轄內公園及公共設施使用需求，陸續完成溪頭公園人行道、廣福公園人行道、溪北公園地坪、國光公園地坪、光復公園籃球場、華東公園籃球場及和平公園籃球場等7處公園改善工程。透過人行道、地坪及運動設施更新，提升民眾通行安全、休憩品質與運動空間。

板橋區長陳奇正表示，公園是市民日常休閒、運動及親子活動的重要場所，良好的公共設施不僅提升生活品質，更攸關使用安全。近半年來針對老舊、破損及影響使用安全的步道、地坪及運動場域逐步辦理改善，讓不同年齡層市民都能享有更安全、便利及舒適的休憩環境。

溪頭公園人行道第二期改善工程全面更新老舊地坪，並增設無障礙斜坡道、改善排水設施；廣福公園人行道改善工程則既有老舊鋪面及入口排水進行改善，提升步道平整度與排水功能，完成串聯廣福公園及五權公園重要人行廊道，2處人行道改善提供居民更舒適的步行環境。

溪北公園地坪改善工程更新園內步道及廣場噴花地坪。國光公園步道主要針對樹木竄根造成的步道及地坪隆起、龜裂及破損進行改善，有效提升步道平整度及耐久性，讓民眾行走更加安全便利。

光復簡易公園籃球場地坪改善工程重新施作3毫米壓克力球場面材，於球場地坪增設「風車」圖樣，圍網上增設風車圖樣飾板與LED燈。華東公園籃球場地坪改善工程，重新施作混凝土地坪及壓克力球場面層。和平公園籃球場地坪改善工程重新施作混凝土地坪及壓克力面層，改善球場平整度與耐用性，大幅提升3處籃球場整體運動品質及使用安全。

板橋區公所表示，未來將持續秉持「安全、友善、舒適」的理念，持續盤點轄內公園及公共設施需求，逐步推動各項改善工程，營造更優質的休憩及運動環境，讓市民共享安全、便利且宜居的公共空間。

新北市板橋區溪頭公園側人行道整平後，新設噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區溪頭公園側人行道整平後，新設噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區溪北公園更新步道及廣場噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區溪北公園更新步道及廣場噴花地坪改善原有不平整步道。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區廣福公園人行道改善原有不平整步道，已全面整平為更舒適的步。圖／板橋區公所提供行環境
新北市板橋區廣福公園人行道改善原有不平整步道，已全面整平為更舒適的步。圖／板橋區公所提供行環境

新北市板橋區光復公園籃球場更新地坪及壓克力面層，搭配特色圖樣營造活力運動空間。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區光復公園籃球場更新地坪及壓克力面層，搭配特色圖樣營造活力運動空間。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區和平公園籃球場更新鋪設混凝土地坪及壓克力球場重新上漆。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區和平公園籃球場更新鋪設混凝土地坪及壓克力球場重新上漆。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區華東公園籃球場更新鋪設混凝土地坪及壓克力球場重新上漆。圖／板橋區公所提供
新北市板橋區華東公園籃球場更新鋪設混凝土地坪及壓克力球場重新上漆。圖／板橋區公所提供

板橋 公園

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