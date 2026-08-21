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板橋7處公園大改造 人行道、地坪、籃球場全面優化休憩環境
為持續提升公園設施品質，打造安全、友善且舒適的休憩環境，板橋區公所持續盤點轄內公園及公共設施使用需求，陸續完成溪頭公園人行道、廣福公園人行道、溪北公園地坪、國光公園地坪、光復公園籃球場、華東公園籃球場及和平公園籃球場等7處公園改善工程。透過人行道、地坪及運動設施更新，提升民眾通行安全、休憩品質與運動空間。
板橋區長陳奇正表示，公園是市民日常休閒、運動及親子活動的重要場所，良好的公共設施不僅提升生活品質，更攸關使用安全。近半年來針對老舊、破損及影響使用安全的步道、地坪及運動場域逐步辦理改善，讓不同年齡層市民都能享有更安全、便利及舒適的休憩環境。
溪頭公園人行道第二期改善工程全面更新老舊地坪，並增設無障礙斜坡道、改善排水設施；廣福公園人行道改善工程則既有老舊鋪面及入口排水進行改善，提升步道平整度與排水功能，完成串聯廣福公園及五權公園重要人行廊道，2處人行道改善提供居民更舒適的步行環境。
溪北公園地坪改善工程更新園內步道及廣場噴花地坪。國光公園步道主要針對樹木竄根造成的步道及地坪隆起、龜裂及破損進行改善，有效提升步道平整度及耐久性，讓民眾行走更加安全便利。
光復簡易公園籃球場地坪改善工程重新施作3毫米壓克力球場面材，於球場地坪增設「風車」圖樣，圍網上增設風車圖樣飾板與LED燈。華東公園籃球場地坪改善工程，重新施作混凝土地坪及壓克力球場面層。和平公園籃球場地坪改善工程重新施作混凝土地坪及壓克力面層，改善球場平整度與耐用性，大幅提升3處籃球場整體運動品質及使用安全。
板橋區公所表示，未來將持續秉持「安全、友善、舒適」的理念，持續盤點轄內公園及公共設施需求，逐步推動各項改善工程，營造更優質的休憩及運動環境，讓市民共享安全、便利且宜居的公共空間。
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