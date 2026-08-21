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影／新北表揚81隊績優里守望相助隊 侯友宜：情理法兼顧 警方執法後盾

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市警局今天舉辦2026年績優里守望相助隊表揚大會，共81里守望相助隊獲獎，新北市長侯友宜表示，情理法兼顧是警方執法堅強後盾。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦2026年績優里守望相助隊表揚大會，共81里守望相助隊獲獎，新北市長侯友宜表示，情理法兼顧是警方執法堅強後盾。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天到新北市警局出席2026年績優里守望相助隊表揚大會，親自頒獎表揚81隊績優里守望相助隊。侯友宜致詞時特別感謝每一位里長與隊員的辛勞，強調守望相助隊是警方的堅強後盾，在維護治安、預防犯罪上扮演關鍵角色，期許雙方持續深化合作，共同守護市民安居樂業的環境。

侯友宜表示，守望相助隊不僅是警方的協助力量，更深入社區關懷弱勢及獨居老人。他期許里長與隊員在執行公務時，能抱持「情理法兼顧」的態度，在依法行政之餘，更要以同理心體察民眾需求。面對詐騙猖獗與社區治安挑戰，侯友宜強調守望相助隊能有效嚇阻犯罪，協助警方防堵漏洞。他並特別呼籲，里守望相助隊的付出令人感佩，希望透過每年的表揚大會，鼓舞士氣並凝聚團隊向心力。

新北市警局表示，林口區東勢里守望相助隊秉持「平時守望、災時應變」的核心理念，平日深耕社區治安，強化巡守服務；配合警政、消防、民政及志工資源，結合智慧科技與防災資訊，提升社區自主防災、緊急應變及全民防衛韌性，實踐「平時準備、災時有能力、災後能復原」的韌性社區願景。

永和區豫溪里守望相助隊致力於服務鄰里維護治安，除社區巡守、防範犯罪，並積極宣導防災觀念，強化鄰里意識，建置網路防災地圖、滅火器分布圖，提升災害應變能力。

新北市警局指出，里守望相助隊隊員投入公益，舉凡遭家暴案、兒童走失、自殺協尋、詐騙車手通報，出入複雜場所反映，猶如移動式監視辨識系統，協助警方掌握社區犯罪徵候，讓市民得以安居樂業。

新北市警局今天舉辦2026年績優里守望相助隊表揚大會，共81里守望相助隊獲獎，新北市長侯友宜頒獎表揚。記者王長鼎／攝影
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新北市警局今天舉辦2026年績優里守望相助隊表揚大會，共81里守望相助隊獲獎，新北市長侯友宜頒獎表揚。記者王長鼎／攝影
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侯友宜 新北

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