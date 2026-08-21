開學前就能搭車了…北市這處不再是「捷運孤島」居民心聲曝光了

台北市長蔣萬安昨證實，歷經10年的捷運信義線東延段於8月30日通車。當地里民引頸期盼，「日期從3月、6月到8月，現在真的能夠通車都很期待、很高興。」不用再到象山站搭車。

台北捷運信義線東延段「廣慈/奉天宮站」，自民國105年10月開工，蔣萬安更指出該工程是史上最艱難捷運工程之一，克服許多複雜地質。順利通車後，北捷將祭出為期一個月該站到象山站免費的優惠措施，以及抽機票、兌換冰淇淋等好禮。

信義區大仁里長蔡桂清表示，最近辦公室搬來廣慈／奉天宮站2號出口旁，鄉親們都會過來一直問什麼時候能通車，「日期從3月、6月到8月，現在真的能夠通車都很期待、很高興。」畢竟這裡區域人口密集又有社宅，這樣如果要搭淡水信義線的民眾，就不用去象山站搭車。

林姓高中生表示，自己是讀和平高中，通勤都是搭公車為主，這次捷運開通後，雖然時間沒有比較快，但多了通勤的一個選擇。