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開學前就能搭車了…北市這處不再是「捷運孤島」居民心聲曝光了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運信義線東延段廣慈/奉天宮站周邊地景。聯合報系資料照
捷運信義線東延段廣慈/奉天宮站周邊地景。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安昨證實，歷經10年的捷運信義線東延段於8月30日通車。當地里民引頸期盼，「日期從3月、6月到8月，現在真的能夠通車都很期待、很高興。」不用再到象山站搭車。

台北捷運信義線東延段「廣慈/奉天宮站」，自民國105年10月開工，蔣萬安更指出該工程是史上最艱難捷運工程之一，克服許多複雜地質。順利通車後，北捷將祭出為期一個月該站到象山站免費的優惠措施，以及抽機票、兌換冰淇淋等好禮。

信義區大仁里長蔡桂清表示，最近辦公室搬來廣慈／奉天宮站2號出口旁，鄉親們都會過來一直問什麼時候能通車，「日期從3月、6月到8月，現在真的能夠通車都很期待、很高興。」畢竟這裡區域人口密集又有社宅，這樣如果要搭淡水信義線的民眾，就不用去象山站搭車。

林姓高中生表示，自己是讀和平高中，通勤都是搭公車為主，這次捷運開通後，雖然時間沒有比較快，但多了通勤的一個選擇。

捷運 蔣萬安 淡水信義線

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北捷祭優惠 信義東延段8月30日通車

交通部已核准捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站營運，台北市長蔣萬安昨天宣布，信義東延段八月卅日正式通車。北捷也祭出優惠，通車到九月廿八日止為期一個月，行經象山站至廣慈／奉天宮站不計票價，還有機會抽倫敦、東京雙人來回機票等。

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