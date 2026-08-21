快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷祭優惠 信義東延段8月30日通車

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
台北捷運信義東延段的廣慈／奉天宮站月台層。聯合報系資料照
台北捷運信義東延段的廣慈／奉天宮站月台層。聯合報系資料照

交通部已核准捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站營運，台北市長蔣萬安昨天宣布，信義東延段八月卅日正式通車。北捷也祭出優惠，通車到九月廿八日止為期一個月，行經象山站至廣慈／奉天宮站不計票價，還有機會抽倫敦、東京雙人來回機票等。

信義區大仁里長蔡桂清表示，最近辦公室搬來廣慈／奉天宮站二號出口旁，鄉親們一直來問何時通車，從三月、六月等到八月，畢竟這裡人口密集又有社宅，如果要搭淡水信義線民眾，就不用去象山站轉車。

即將開學，當地林姓高中生表示，他讀和平高中，通勤都是搭公車為主，這次捷運開通後，多了通勤選擇。

北捷祭出東延段長達一個月免費優惠，往返象山站至廣慈／奉天宮站雙向區間，以及廣慈／奉天宮站同站進出，可洽車站詢問處索取憑證，無須購票；若進出站其中一端為廣慈／奉天宮站，另一端為現有營運車站，則會先扣除新通車路段里程後，再依現行票價計算。

北捷指出，通車首四日持儲值卡及多元支付工具搭乘捷運（單程票除外），進、出站一端為廣慈／奉天宮站（不含同站進出），可參加扭蛋抽獎，有機會「扭」出倫敦、東京雙人來回機票、家電和一二○○定期票等獎項。每人每日限玩一次，每日限量六百分。

北捷也說，到九月廿八日止，廣慈／奉天宮站Ｂ2大廳，每日限量發五百張全家霜淇淋禮物卡，每人每次限領一分，送完為止。

北捷 奉天宮 蔣萬安

延伸閱讀

信義東延段8月30日通車！北捷放送「免費搭一個月」 還抽倫敦、東京雙人機票

開學前大禮！蔣萬安拍板 北捷信義東延段8月30日通車祭優惠

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

大巨蛋莫內花園8月22日試營運 北捷加強疏運適時過站不停

相關新聞

竹市好孕專車 9月開到苗栗

新竹市政府昨宣布「好孕專車」九月起福利升級，不僅將使用期限大幅放寬至預產期後六個月，也將搭乘範圍首度擴及苗栗縣，涵蓋竹竹苗共同生活圈，只要起訖端有一端在新竹市轄內即可適用。市府同時補貼合作計程車運將電子支付手續費，透過雙向福利讓政策更到位。

耗資15.2億 台中足球園區排水出包

耗資十五點二億元的台中國際足球運動休閒園區預計八月底竣工，但近日降雨後，人工草皮球場出現填充層軟木粒上浮、外溢等問題，引發市議員質疑工程品質與能否如期完工。市府則回應，待內外排水系統接通後積水將大幅改善，並已將排水列為驗收重點。

不扛輔選？王惠美：只是沒接競總職務

藍營彰化縣長選情持續低迷，彰化縣長王惠美近日在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任；王惠美昨強調，她是國民黨員，只是沒接競選總部職務。前縣長卓伯源上節目則指黨內人士認為現階段已進入「垃圾時間」，對選情悲觀；黨主席鄭麗文則對彰化布局沒有進一步回應。

整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

台南通勤族夢魘… 永康竹林街往中正三街 30年瓶頸段要打通了

永康交流道周邊交通長期壅塞成為通勤族夢魘，南市府發布實施變更永康交流道附近特定區計畫，辦理竹林街道路延伸案工程，議員表示，地方爭取改善交通瓶頸逾卅年，卡在非都市計畫道路及地主不同意，近年車流量驟增，經地方努力取得地主同意，未來從竹林街打通到中正三街，就能直接通往永康工業區及直通中正路，不必繞行巷弄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。