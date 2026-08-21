北捷祭優惠 信義東延段8月30日通車

交通部已核准捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站營運，台北市長蔣萬安昨天宣布，信義東延段八月卅日正式通車。北捷也祭出優惠，通車到九月廿八日止為期一個月，行經象山站至廣慈／奉天宮站不計票價，還有機會抽倫敦、東京雙人來回機票等。

信義區大仁里長蔡桂清表示，最近辦公室搬來廣慈／奉天宮站二號出口旁，鄉親們一直來問何時通車，從三月、六月等到八月，畢竟這裡人口密集又有社宅，如果要搭淡水信義線民眾，就不用去象山站轉車。

即將開學，當地林姓高中生表示，他讀和平高中，通勤都是搭公車為主，這次捷運開通後，多了通勤選擇。

北捷祭出東延段長達一個月免費優惠，往返象山站至廣慈／奉天宮站雙向區間，以及廣慈／奉天宮站同站進出，可洽車站詢問處索取憑證，無須購票；若進出站其中一端為廣慈／奉天宮站，另一端為現有營運車站，則會先扣除新通車路段里程後，再依現行票價計算。

北捷指出，通車首四日持儲值卡及多元支付工具搭乘捷運（單程票除外），進、出站一端為廣慈／奉天宮站（不含同站進出），可參加扭蛋抽獎，有機會「扭」出倫敦、東京雙人來回機票、家電和一二○○定期票等獎項。每人每日限玩一次，每日限量六百分。

北捷也說，到九月廿八日止，廣慈／奉天宮站Ｂ2大廳，每日限量發五百張全家霜淇淋禮物卡，每人每次限領一分，送完為止。