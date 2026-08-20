新北住都中心首件跨縣市公辦都更案 北市文山區「文山靜」招商成功

首件跨縣市公辦都更案順利招商成功，新北市住宅及都市更新中心推動台北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案，今天完成出資人綜合評選，由台灣金聯資產管理股份有限公司獲選為最優申請人。

新北住都中心表示，此案在前期整合階段已由該中心取得全數私有地主參與更新意願，基地內3戶舊違章建築戶亦已全數完成協議。惟基地緊鄰山坡地、地形高差明顯、形狀狹長，加上北側計畫道路尚未開闢，使工程難度及開發成本較一般基地為高。

歷經三次招商，新北住都中心持續依基地條件及市場意見檢討招商財務架構，最終成功引進民間投資，

依台灣金聯所提規畫，更新後將興建地下2層、地上14層RC住宅大樓，預計取得綠建築黃金級、智慧建築銀級，並導入建築能效分級評估（BERS）、田園綠屋頂、低衝擊開發（LID）、生態滯留及雨水貯集滯洪等設計，回應基地鄰近文山森林公園的自然環境特色。

針對坡地開發條件，團隊亦將邊坡與結構安全、排水、施工監測及鄰房安全納入專案管理，並規畫導入BIM及施工安全監測機制，以科技管理降低特殊地形的開發風險。

這起首件跨縣市公辦都更案，是新北住都中心歷經三次招商成功引資，展現公辦都市更新的努力，除了協助前期整合，更重要的是透過專業評估及合理的招商機制，為具有特殊開發條件的基地創造更新契機。未來透過公私協力，不僅將改善既有居住環境與建築安全，也將活化大面積公有土地，並藉由親山、永續及友善環境的建築規畫，提升地區整體環境品質。

新北住都中心首件跨縣市公辦都更案北文山區興隆段「文山靜」今天招商成功。圖／新北住都中心提供