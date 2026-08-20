捷運汐東線、基隆捷運加捷運連開案 侯友宜：汐止將大翻身

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導，侯友宜表示，汐止有兩件大事，第一個是交通，第二個就是災害防救，所以市府在汐止興建捷運汐東線及基隆捷運，還有捷運連開案，將讓汐止大翻身，連生醫園區也會發展起來。

侯友宜除視察興建中的汐東線捷運工程與剛完工的汐止綜合運動場，也特別至德明宮參香祈福及與學校、社團足球隊交流，並與在地里長座談，傾聽基層里長建議。

侯友宜表示，汐止有兩件大事，第一個是交通，第二個就是災害防救，所以市府在汐止興建捷運汐東線及基隆捷運，還有捷運連開案，將讓汐止大翻身，連生醫園區也會發展起來。這幾年，在大家災防整備打拚下，積淹水大幅下降，重大災害都有解決，並且道路拓寬與改善，還有中正市場改建、特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程及秀峰高中老舊校舍整建工程也將於今年陸續完工，並持續推動白匏湖生態園區整建暨資源循環中心新建工程，讓汐止透過「交通串聯、產業升級、樂活宜居」三大核心迎向蛻變。

接續里政交流中，汐止區長林慶豐針對過去8年建設成果進行簡報，包括防災韌性強化減災整備應變作為、完成康寧街拓寬、舊長安橋拆除及鄉長厝橋興建工程，改善通洪能力，提升通行安全。

此外完成10座特色共融公園及綠地改善，打造舒適休憩空間，同時啟用自強、新昌、湖興市民活中心，提供居民聯誼交流場地，並辦舉辦多元活動，豐富市民休閒生活，包括仲夏夜音樂、康誥坑溪文化櫻花季、水返腳歡樂逗陣行等活動，吸引廣大民眾參與。

侯友宜肯定也感謝地方里長們長期以來與市府密切合作，發揮基層服務與溝通橋梁的角色，共同為地方發展奠定良好基礎。

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供