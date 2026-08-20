快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運汐東線、基隆捷運加捷運連開案 侯友宜：汐止將大翻身

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導，侯友宜表示，汐止有兩件大事，第一個是交通，第二個就是災害防救，所以市府在汐止興建捷運汐東線及基隆捷運，還有捷運連開案，將讓汐止大翻身，連生醫園區也會發展起來。

侯友宜除視察興建中的汐東線捷運工程與剛完工的汐止綜合運動場，也特別至德明宮參香祈福及與學校、社團足球隊交流，並與在地里長座談，傾聽基層里長建議。

侯友宜表示，汐止有兩件大事，第一個是交通，第二個就是災害防救，所以市府在汐止興建捷運汐東線及基隆捷運，還有捷運連開案，將讓汐止大翻身，連生醫園區也會發展起來。這幾年，在大家災防整備打拚下，積淹水大幅下降，重大災害都有解決，並且道路拓寬與改善，還有中正市場改建、特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程及秀峰高中老舊校舍整建工程也將於今年陸續完工，並持續推動白匏湖生態園區整建暨資源循環中心新建工程，讓汐止透過「交通串聯、產業升級、樂活宜居」三大核心迎向蛻變。

接續里政交流中，汐止區長林慶豐針對過去8年建設成果進行簡報，包括防災韌性強化減災整備應變作為、完成康寧街拓寬、舊長安橋拆除及鄉長厝橋興建工程，改善通洪能力，提升通行安全。

此外完成10座特色共融公園及綠地改善，打造舒適休憩空間，同時啟用自強、新昌、湖興市民活中心，提供居民聯誼交流場地，並辦舉辦多元活動，豐富市民休閒生活，包括仲夏夜音樂、康誥坑溪文化櫻花季、水返腳歡樂逗陣行等活動，吸引廣大民眾參與。

侯友宜肯定也感謝地方里長們長期以來與市府密切合作，發揮基層服務與溝通橋梁的角色，共同為地方發展奠定良好基礎。

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊前往汐止區進行行動治理基層建設督導。圖／新北市民政局提供

汐止 汐東線 侯友宜

延伸閱讀

汐止綜合運動場整建紫色跑道亮相 侯友宜：友善全齡運動新地標

捷運汐東線施工已全面展開 侯友宜：朝向2032年完工目標邁進

48里勇奪240顆星 汐止區里環境認證破歷年紀錄

桃捷棕線機電標今簽約 張善政：預計2032年完工通車

相關新聞

捷運汐東線施工已全面展開 侯友宜：朝向2032年完工目標邁進

捷運汐東線全長5.56公里，新北市境內4.75公里、台北市0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，新北市長侯友宜今天下午視察同興路工區主體工程，整體計畫進度達31.23%。侯說，汐東線施工已全面展開，朝向2032年完工目標邁進。

戰車行駛北市橋梁載重過重？ 北市曝：可以行駛但速度不能快

台北市會議下午工務部門質詢，議員關心台北市橋梁安全。除了耐震補強後還是只有「六弱」級，是否能通行重型戰車，也是關注焦點。北市工務局指出，戰車重量約62到65噸，北市橋梁設計載重大概只有20幾噸，但仍可以行駛，只是速度不能快。

北捷拆座椅、吊環晃來晃去考驗平衡感？ 蔣萬安：一個月研議改進

許多通勤族發現，北捷近期有多處車廂座椅被拆、扶手柱子拿掉，目的是要讓輪椅、嬰兒車有空間搭車，但民眾黨北市議員陳宥丞接獲陳情，有乘客質疑這樣的空間調整，恐反壓縮老弱婦孺乘車安全，甚至還有網友酸「考驗平衡感」。市長蔣萬安允諾一個月內研議改善。

平溪區嶺腳里坍方復建完成 提升道路安全守護居民通行

新北市平溪區嶺腳里柴橋坑7號旁山坡，過去因豪雨沖刷造成道路下邊坡土石滑動，影響道路安全。為改善坡面穩定及通行環境，平溪區公所進行坍方復建工程，透過坡面整治、基礎加固及路面修復，讓道路安全獲得進一步提升。

YouBike進駐瑞芳猴硐文史館 串聯文化新亮點

為讓遊客深入探索猴硐，不只看貓、也能認識在地深厚的礦業文化，立法委員廖先翔今(20)日前往猴硐礦工文史館，關心YouBike設置後的使用情形，並實地了解遊客往來及使用狀況。透過公共自行車與地方文化景點串聯，希望讓遊客有更多元、便利的方式走進猴硐各個角落。

萬里頂寮社區全新牆面 馬賽克拼貼打造美化新亮點

萬里區頂寮社區的巷道近來悄悄換上新風貌，有四處的牆面在公所的美化下，以馬賽克拼貼的方式，貼上了社區的人文風情和特色花卉與動物。全新的景觀亮點，讓社區變得更色彩繽紛，而以馬賽克拼貼取代油漆美化，也讓美化的景觀更好維護與永續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。