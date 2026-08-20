汐止綜合運動場整建紫色跑道亮相 侯友宜：友善全齡運動新地標

新北市長侯友宜今天下午前往汐止區綜合運動場視察場地改善成果，實地了解人工草坪、跑道及周邊設施整建情形，並與在地學校、足球協會及職業足球俱樂部球員足球交流。侯友宜說，汐止運動場打造為友善全齡運動新地標，市府將持續改善各區運動設施，完善的運動環境。

汐止區綜合運動場是地方重要的運動休閒場域，改善工程針對人工草坪及排水系統、跑道PU面層、看臺棟薄膜、環場步道及場地照明等設施進行整建，改善場地使用品質與安全性。整建完成後，足球場租借使用情形明顯成長，除提供市民更舒適、安全的運動空間，也進一步提升場館整體使用效益。

侯友宜抵達後，先聽取汐止區公所簡報，了解運動場改善成果及後續營運規畫，現場安排「三級足球接力・一球入網」，由市長擔任守門員並將球傳出，交由崇德國小、秀峰高中國中部、伍聯足球發展協會代表依序短傳接力，最後由陽信台北競技俱樂部將球傳回市長，並由市長射門成功。

侯友宜表示，優質的運動場地不僅是市民日常休閒與鍛鍊的重要空間，也是培育基層運動人才的基礎。市府將持續改善各區運動設施，並結合學校、民間協會及職業球團資源，讓市民擁有更安全、完善的運動環境，也讓熱愛運動的孩子獲得更多訓練、交流及成長機會。

區長林慶豐說，區公所未來將持續維護場地品質，提升場館使用效益，並積極串聯崇德國小、秀峰高中、伍聯足球發展協會及陽信台北競技俱樂部等單位，共同推動汐止地區足球發展；此外，陽信也將與公所共同推廣運動場，球隊將於10月11日起於運動場舉辦企業甲級足球聯賽主場賽事，期望讓汐止區綜合運動場成為兼具全民運動、基層培育及競技交流功能的在地運動地標。

汐止綜合運動場整建紫色跑道亮相，市長侯友宜說，這是友善全齡運動新地標。圖／汐止區公所提供

汐止綜合運動場整建紫色跑道亮相，市長侯友宜說，這是友善全齡運動新地標。圖／汐止區公所提供