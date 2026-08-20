北市85%高齡橋耐震補強後僅抗六級震 工務局：七級不倒是目標

台北市目前包含聯外橋樑，有85%屬921前建造的高齡橋，台北市議員耿葳下午在工務部門質詢指出，雖然北市2014年針對30多座跨河、高架橋進行耐震補強和延壽工程，但只提升到耐震六級，能否提升至七級？工務局承諾會委託做評估，3個月完成。

耿葳指出，北市的補強，包含了「鋼板包覆橋柱」、「增設止震塊」，讓它的耐震能力從舊有的三到五級，現在提升到六級。但還是只有「六弱」級。

她說，以橋齡44年的建國高架跟橋齡43年的新生高架為例，新工處耐震補強措施，就這樣放四個支架、減震墊，看起來還歪斜、尺寸不合。如果今天台北市遇到規模7.1、最大震度達到7的熊本大地震，會不會倒塌？

耿葳指出，目前為止，雙北能承受耐震七級的橋，也只有淡江大橋，但能否把標準再往上，也就是大原則「不會倒」拉到「七級不倒」，以此為目標。

北市工務局長黃一平指出，台灣的橋梁，從2002年交通部公路橋樑設計規範一路修正，包括台大團隊跟國家地震中心對日本阪神地震，也都有做規範修訂，主要就是小震不壞、中震可修、大震不倒。

黃一平說，北市的橋梁大震不倒，是橋墩做了鋼板包覆、有韌性，不會被剪斷。另外就是防落橋裝置，像日本這一次熊本地震也是一樣，有很多橋樑有錯位，但是它不會掉下來，這個就像交通部的規範，是以「震度六弱」進行結構的設計。

至於耐震提升到七級，黃一平承諾北市會委託來做評估，七級震不倒，是未來的目標，會用3個月的時間委外做評估。