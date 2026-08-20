捷運汐東線施工已全面展開 侯友宜：朝向2032年完工目標邁進

捷運汐東線全長5.56公里，新北市境內4.75公里、台北市0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，新北市長侯友宜今天下午視察同興路工區主體工程，整體計畫進度達31.23%。侯說，汐東線施工已全面展開，朝向2032年完工目標邁進。

汐東線串聯新北汐止區和北市內湖區東湖一帶，從內湖區蘆洲里經汐止社后、樟樹地區分別設站，汐科站可與台鐵轉乘，再通往終點站汐止區公所，主體工程自2025年3月20日開工。

侯友宜說，汐東線是汐止人期待已久的重大交通建設，市府團隊緊盯各項工程進度，目前同興路工區已順利完成118支基樁及2座墩柱，該工程整體計畫進度達31.23%，工程進度穩步向前，展現市府對汐止交通建設的決心。他期勉施工團隊持續努力，讓汐東線能朝向2032年完工目標邁進。

新北捷運工程局指出，除了同興路工區，大同路工區預計8月進行人行道削減及圍籬設置，新台五路工區已完成尾軌圍籬架設作業，預計9月將進行基樁施工；社后機廠用地範圍，已開始進行地質鑽探及調查作業，預計今年底將進行圍籬架設；台北市路線段工區，也預計8月下旬進行用地整理，9月進行圍籬架設。

捷運局長李政安表示，預鑄梁場9月開始場區規畫及建置生產線，預計11月開始進行預鑄梁生產作業，汐東線施工已全面展開，整體進度如期，全力朝2032年完工目標邁進。

新北市長侯友宜今天前往汐東線同興路工區視察主體工程進度。圖／新北捷運工程局提供