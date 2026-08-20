汽車駕駛精神不濟肇事逃逸 淡水區新市五路16輛機車遭撞倒

新北市淡水區新市五路三段昨夜發生一起連環衝撞交通事故。一名71歲蔡姓男子駕駛自小客車，行經該路段一處社區旁時，疑似因精神不濟，車輛當場失控衝撞路邊機車停車格，造成高達16輛機車如骨牌般連環倒地受損。由於肇事駕駛事發後並未留在現場處置，警方已依規定舉發開罰，並配合里長全力協助受害車主進行後續求償。

這起事故直到今早才被民眾廣泛注意，有民眾路過發現路旁停車格內一整排機車傾倒，現場車體零件散落一地，畫面相當凌亂，隨即將照片拍攝並上傳至淡水在地臉書社團。由於現場狀況驚人，一度引發網友熱烈討論與揣測，甚至有民眾誤以為是深夜發生警匪追逐所造成的慘狀。轄區崁頂里里長吳庭岳今早接獲里民通報後，也於第一時間趕赴現場了解狀況並協助善後。

淡水警分局對此出面澄清，表示警方接獲報案後立即派員到場勘查，肇事的71歲蔡姓男子到案後向警方供稱，自己單純是因為身體不適、精神狀態不佳，才導致駕駛失控釀禍，警方也隨即對蔡男實施毒品唾液快篩及呼氣酒精濃度測試，結果均確認無毒駕及酒駕情事，針對蔡男撞倒多部機車後，自行駛離現場的肇事逃逸行為，淡水警分局依《道路交通管理處罰條例》第62條規定對其逕行舉發。員警也在每一輛遭撞擊的機車上放置聯繫紙條。里長吳庭岳也特別提醒受害車主，可聯繫水碓派出所，警方會陸續通知被害人完成筆錄製作，以利民眾順利進行車輛毀損的民事求償與相關修繕事宜。