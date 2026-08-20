快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車駕駛精神不濟肇事逃逸 淡水區新市五路16輛機車遭撞倒

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
路旁停車格內一整排機車傾倒，現場車體零件散落一地。圖／紅樹林有線電視提供
路旁停車格內一整排機車傾倒，現場車體零件散落一地。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市五路三段昨夜發生一起連環衝撞交通事故。一名71歲蔡姓男子駕駛自小客車，行經該路段一處社區旁時，疑似因精神不濟，車輛當場失控衝撞路邊機車停車格，造成高達16輛機車如骨牌般連環倒地受損。由於肇事駕駛事發後並未留在現場處置，警方已依規定舉發開罰，並配合里長全力協助受害車主進行後續求償。

這起事故直到今早才被民眾廣泛注意，有民眾路過發現路旁停車格內一整排機車傾倒，現場車體零件散落一地，畫面相當凌亂，隨即將照片拍攝並上傳至淡水在地臉書社團。由於現場狀況驚人，一度引發網友熱烈討論與揣測，甚至有民眾誤以為是深夜發生警匪追逐所造成的慘狀。轄區崁頂里里長吳庭岳今早接獲里民通報後，也於第一時間趕赴現場了解狀況並協助善後。

淡水警分局對此出面澄清，表示警方接獲報案後立即派員到場勘查，肇事的71歲蔡姓男子到案後向警方供稱，自己單純是因為身體不適、精神狀態不佳，才導致駕駛失控釀禍，警方也隨即對蔡男實施毒品唾液快篩及呼氣酒精濃度測試，結果均確認無毒駕及酒駕情事，針對蔡男撞倒多部機車後，自行駛離現場的肇事逃逸行為，淡水警分局依《道路交通管理處罰條例》第62條規定對其逕行舉發。員警也在每一輛遭撞擊的機車上放置聯繫紙條。里長吳庭岳也特別提醒受害車主，可聯繫水碓派出所，警方會陸續通知被害人完成筆錄製作，以利民眾順利進行車輛毀損的民事求償與相關修繕事宜。

淡水 機車 車禍

延伸閱讀

影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

雪隧首例！男子蛇行壓線、險撞鄰車 警引導下交流道攔查竟是毒駕

影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

相關新聞

捷運汐東線施工已全面展開 侯友宜：朝向2032年完工目標邁進

捷運汐東線全長5.56公里，新北市境內4.75公里、台北市0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，新北市長侯友宜今天下午視察同興路工區主體工程，整體計畫進度達31.23%。侯說，汐東線施工已全面展開，朝向2032年完工目標邁進。

戰車行駛北市橋梁載重過重？ 北市曝：可以行駛但速度不能快

台北市會議下午工務部門質詢，議員關心台北市橋梁安全。除了耐震補強後還是只有「六弱」級，是否能通行重型戰車，也是關注焦點。北市工務局指出，戰車重量約62到65噸，北市橋梁設計載重大概只有20幾噸，但仍可以行駛，只是速度不能快。

北捷拆座椅、吊環晃來晃去考驗平衡感？ 蔣萬安：一個月研議改進

許多通勤族發現，北捷近期有多處車廂座椅被拆、扶手柱子拿掉，目的是要讓輪椅、嬰兒車有空間搭車，但民眾黨北市議員陳宥丞接獲陳情，有乘客質疑這樣的空間調整，恐反壓縮老弱婦孺乘車安全，甚至還有網友酸「考驗平衡感」。市長蔣萬安允諾一個月內研議改善。

平溪區嶺腳里坍方復建完成 提升道路安全守護居民通行

新北市平溪區嶺腳里柴橋坑7號旁山坡，過去因豪雨沖刷造成道路下邊坡土石滑動，影響道路安全。為改善坡面穩定及通行環境，平溪區公所進行坍方復建工程，透過坡面整治、基礎加固及路面修復，讓道路安全獲得進一步提升。

YouBike進駐瑞芳猴硐文史館 串聯文化新亮點

為讓遊客深入探索猴硐，不只看貓、也能認識在地深厚的礦業文化，立法委員廖先翔今(20)日前往猴硐礦工文史館，關心YouBike設置後的使用情形，並實地了解遊客往來及使用狀況。透過公共自行車與地方文化景點串聯，希望讓遊客有更多元、便利的方式走進猴硐各個角落。

萬里頂寮社區全新牆面 馬賽克拼貼打造美化新亮點

萬里區頂寮社區的巷道近來悄悄換上新風貌，有四處的牆面在公所的美化下，以馬賽克拼貼的方式，貼上了社區的人文風情和特色花卉與動物。全新的景觀亮點，讓社區變得更色彩繽紛，而以馬賽克拼貼取代油漆美化，也讓美化的景觀更好維護與永續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。