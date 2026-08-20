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多元發聲培力課程 雙溪女性共學凝聚社區力量

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所推動性別平等及多元參與，鼓勵更多居民共同投入社區事務。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所推動性別平等及多元參與，鼓勵更多居民共同投入社區事務。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區公所舉辦115年「多元發聲－女性參與社區共決培力」課程，雙溪區長也現場參與和民眾交流，鼓勵女性勇於發聲、積極參與社區公共事務，透過學習與對話，讓更多女性的意見被看見，也為社區注入更多元的力量。

活動邀請正覺佛教同修會帶來話劇《家和萬事興》，透過生動的舞台演出，從日常家庭互動出發，呈現理解、溝通與陪伴的重要性，讓參與民眾在輕鬆歡笑中思考家庭關係與彼此支持的意義，也藉由戲劇拉近參與者之間的距離。

課程另邀請林芊蕙老師帶領大家深入認識婦女權益與性別平等，從生活經驗與實際案例出發，引導參與者思考女性在家庭、社區及公共事務中的角色，鼓勵大家勇敢表達意見、尊重不同聲音，透過交流與討論建立更具包容性的社區環境。

雙溪區長劉盈良表示，女性是家庭與社區中不可或缺的重要力量，透過培力課程提供學習、交流及發聲的平台，不僅能提升女性參與公共事務的意願，也能讓社區決策納入更多元的觀點。未來將持續推動性別平等及多元參與，鼓勵更多居民共同投入社區，共同打造平等、友善且充滿溫度的雙溪。

雙溪區 女性

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